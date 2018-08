7 cosas que debes saber sobre recursos educativos abiertos

7 Things You Should Know About Open Educational Resources. EDUCASE, 2018

Texto completo

Los recursos educativos abiertos (Open educational resources, OER) son cualquier recurso disponible a bajo costo o sin costo alguno que puede ser utilizado para la enseñanza, el aprendizaje o la investigación.

El término puede incluir libros de texto, lecturas del curso y otros contenidos de aprendizaje; simulaciones, juegos y otras aplicaciones; programas de estudio, cuestionarios y herramientas de evaluación; y prácticamente cualquier otro material educativo. Los recursos abiertos se emiten bajo una licencia que especifica cómo se pueden utilizar: Algunos sólo pueden ser utilizados en su forma original; en otros casos, los recursos pueden ser modificados, remezclados y redistribuidos.

Las OER amplían el acceso a los recursos educativos a un mayor número de alumnos, la mayor parte del tiempo, y tienen el potencial de estimular la innovación pedagógica, introduciendo nuevas alternativas para una enseñanza eficaz.