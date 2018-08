¿Cómo encontrar un libro cuando has olvidado el título?

“Finding a Book When You’ve Forgotten Its Title”

Puede ser difícil recordar el título y el autor de un libro que leíste hace mucho tiempo, aunque fuera un libro muy importante para ti. La ficción se cataloga por autor y título, no por tema o línea argumental, lo que dificulta la identificación de los libros sólo por su argumento.

Los lectores a menudo piden ayuda a los bibliotecarios para encontrar este tipo de libros. Y no podemos descifrar el misterio siempre, pero tenemos algunos trucos para ayudar a encontrar la respuesta.

Primero, anote todo lo que pueda recordar sobre el libro, la trama, los nombres de los personajes, el período de tiempo en el que el libro pudo haber sido publicado, el género, etc. Todos estos detalles son claves para identificar el título y el autor del libro.

Los recursos en línea pueden ayudar a buscar un libro medio recordado, incluso si todo lo que tienes es una línea argumental básica. Buscar por por ti mismo es un buen punto de partida; puedes hacer una petición en una lista de correo o en un foro de discusión, donde alguien podría reconocerlo.

Antes de comenzar

Prueba Google! Escribe todo lo que puedas recordar sobre el libro – como “libro ilustrado rabino animales consejo yiddish” – y comprueba los resultados. (Ese es un ejemplo de la vida real de un libro que un usuario estaba pidiendo: It Could Always Be Worse por Margot Zemach.)

También puedes intentar buscar en Google un detalle clave que recuerdes de un libro. Uno de nuestros bibliotecarios resolvió el misterio de un libro buscando “USS You-Know-Who” – el nombre de un barco en la historia que recordaba por casualidad. (Otro ejemplo de la vida real: She Flew No Flags de Joan Manley.)

Crowdsourcing

What’s the Name of That Book?

Un grupo de Goodreads para encontrar libros que no recordamos con miles de preguntas y respuestas.

Name That Book

Un grupo LibraryThing, muchos de los cuales son bibliotecarios o personas cercanas a la biblioteca – que ayudan a resolver los misterios de los libros a través de discusiones.

Fiction_L listserv

Permite buscar en extensos archivos (1996-2016 o 2016-presente) con preguntas respondidas por una intensa comunidad de lectores, o suscríbete y publique una nueva. También puede navegar por las listas de libros organizadas por tema, configuración, carácter, etc.

Reddit’s whatsthatbook thread

Un hilo casi interminable de usuarios tratando de ayudar a otros usuarios a recordar títulos de libros, incluyendo varios libros solicitados con frecuencia. Especialmente bueno para la ciencia ficción y la fantasía.

“Stump the Bookseller” blog

Una librería independiente en Ohio que mantiene extensos archivos en los que se pueden hacer búsquedas y que ofrece un servicio con ayuda personalizada por 4 dólares. En este sitio hay muchos libros para niños.

Big Book Search

Si sólo puede recordar el aspecto de la portada, prueba esta herramienta de búsqueda de cubiertas.

Bases de datos de la biblioteca (inicie sesión con su tarjeta de la biblioteca)

Más Sugerencias

Prueba alguna estrategias de búsqueda en Half-Remembered Children’s Books .

Si puede recordar sólo una palabra, utiliza la función de búsqueda en Goodreads o Library Thing para encontrar largas listas de títulos con una palabra en particular.

Las listas de Goodreads de títulos que los lectores han archivado en categorías únicas, como las profesiones de los autores o periodos por décadas de publicación, que también son útiles.

Para los libros recientemente publicados, las reseñas de Booklist Online se desglosan por género detallado.

Cómo seguir adelante

A veces, simplemente no va a suceder, y no puedes encontrar ese libro elusivo que has estado buscando. Aquí hay algunas maneras de encontrar más…

Consulte las recommendations de expertos en libros aquí en la NYPL. Ofrecen sugerencias a través de entradas de blog, el buscador de libros de Staff Picks book finder, The Librarian Is In podcast, y mucho más.

Si quieres una recomendación personalizada, busca en Twitter el servicio de la NYPL o rellena el formulario de correo electrónico What Should I Read Next? email