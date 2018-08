Fotos impactantes de lectores de todo el mundo

Chiang Mai, Tailandia, 2010 (Crédito: Steve McCurry / Magnum Photos)

McCurry, Steve “On reading” Phaidon, 2017. ISBN: 9780714871295

Un nuevo libro reúne las fotos de lectores de Steve McCurry, que abarcan 30 países. Desde una cacería en Serbia hasta un aula en Cachemira, revelan el poder de la palabra impresa.

Texto de Fiona Macdonald. BBC News

Jóvenes o viejos, ricos o pobres, comprometidos con lo sagrado o lo secular, la gente lee en todas partes. Este homenaje a la belleza y seducción de la lectura reúne una colección de fotografías tomadas por Steve McCurry durante sus casi cuatro décadas de viaje y es presentado por el galardonado escritor Paul Theroux. Las fascinantes imágenes de McCurry sobre el acto universal de la lectura humana son un reconocimiento y un tributo al poder abrumador de la palabra escrita.

“Los lectores rara vez están solos o aburridos, porque la lectura es un refugio y una iluminación“, escribe Paul Theroux en el prólogo del nuevo libro de Phaidon, Steve McCurry: On reading . “Esta sabiduría a veces es visible. Me parece que siempre hay algo luminoso en la cara de una persona en el acto de leer “.

Esa luminosidad aparece en todo el libro, ya sea en la cabeza inclinada de una mujer en un museo en Italia o en la expresión intencionada de un vendedor ambulante en Kabul. En los últimos 40 años, el fotógrafo de Magnum ha acumulado una colección de imágenes que muestran a las personas absortas en la palabra impresa.

Myanmar, 1994 (Crédito: Steve McCurry / Magnum Photos)

Algunos son más casuales, como el hombre frente a un horno en llamas, con un periódico en una mano y un cigarrillo en la otra; otros parecen extasiados, aparentemente sin darse cuenta de un par de patas esqueléticas gigantes o un elefante apoyado contra ellos. Todos son transportados temporalmente a un lugar diferente.

Roma, Italia, 1984 (Crédito: Steve McCurry / Magnum Photos)

McCurry se inspiró en un gran pionero húngaro. “Conocí al legendario fotógrafo André Kertész poco después de mudarme a Nueva York cuando tenía poco más de treinta años”, dice Steve McCurry en la presentación del libro. “Algunas de sus imágenes más intrigantes fueron fotografías de personas leyendo. Fueron tomados durante un período de 50 años, y fueron recogidos en su libro On Reading, publicado en 1971. “El nuevo libro de McCurry es, afirma,” mi homenaje al talento de Kertész, su influencia y su genio “.

Mumbai, India, 1996 (Crédito: Steve McCurry / Magnum Photos)

En el libro Looking at Photographs de 1973, el conservador de fotografía del Museo de Arte Moderno John Szarkowski escribió que “Kertész nunca había estado demasiado interesado en la descripción deliberada y analítica; desde que comenzó a fotografiar en 1912, había buscado la revolución de la vista elíptica, el detalle inesperado, el momento efímero, no la épica sino la verdad lírica “.

Umbria, Italia, 2012 (Crédito: Steve McCurry / Magnum Photos)

Las fotos de McCurry están hechas de esos momentos, atisbos de gente absorta en la palabra escrita, muchos de ellos ignorando que estaban siendo fotografiados. El poeta, novelista y pintor suizo Hermann Hesse dio una descripción perspicaz de lo que puede ser una experiencia absorbente en su ensayo de 1920 sobre lectura de libros. “A la hora en que nuestra imaginación y nuestra capacidad de asociación están en su apogeo, realmente ya no leemos lo que está impreso en el papel, sino que nadamos en una corriente de impulsos e inspiraciones que nos llegan de lo que estamos leyendo“.

Kuwait, 1991 (Crédito: Steve McCurry / Magnum Photos)

Las fotos en On Reading revelan algo que nos saca del mundo y nos ayuda a aprender más al respecto. En su blog Brain Pickings , Maria Popova describe los diferentes roles de la lectura. “Para Kafka, los libros fueron ‘el hacha del mar helado dentro de nosotros’; para Carl Sagan, “una prueba de que los humanos son capaces de hacer magia”; para James Baldwin, una forma de cambiar nuestro destino; para Neil Gaiman, el vehículo de las verdades humanas más profundas; para la galardonada con el premio Nobel, la polaca Wislawa Szymborska, nuestra última frontera de libertad. “Galileo, -argumenta-,” vio la lectura como una forma de tener poderes sobrehumanos “.

Cachemira, 1998 (Crédito: Steve McCurry / Magnum Photos)

En su prólogo a Sobre la lectura, Theroux relata cómo leer el trabajo de Baldwin, así como escritores como Langston Hughes y Zora Neale Hurston, cambió su visión del mundo. “La forma en que un lector es admitido en la vida interna de un personaje de ficción significaba todo para mí, y formó mi sensibilidad, y me dio una cierta comprensión del conflicto racial en la vida estadounidense”.

Sri Lanka, 1995 (Crédito: Steve McCurry / Magnum Photos)

En esta imagen, McCurry capturó a una mujer leyendo a su nieto fuera de un templo. Theroux revela cuando se convirtió en lector por primera vez. “La mayoría de los lectores pueden rastrear su amor por los libros al escuchar historias. Mi padre leyó Treasure Island a mis hermanos y a mí al acostarse; mi madre nos leyó The Five Chinese Brothers, el Snipp, la serie Snapp Snurr, Sonny Elephant y los muchos libros del Dr. Seuss … Mi interés en el mundo en general se estimuló temprano “.

Suri Tribe, Tulget, Valle de Omo, Etiopía, 2013 (Crédito: Steve McCurry / Magnum Photos)

Hesse resumió la naturaleza transformadora de la lectura en su ensayo de 1930 The Magic of the Book: “Entre los muchos mundos que el hombre no recibió como un regalo de la naturaleza pero creado de su propia mente, el mundo de los libros es el más grande … Sin el palabra, sin la escritura de libros, no hay historia, no hay concepto de humanidad. Y si alguien quiere intentar encerrar en un espacio pequeño, en una sola casa o en una habitación individual, la historia del espíritu humano y hacerlo suyo, solo puede hacerlo en forma de una colección de libros “.

Real Gabinete Português de Leitura, Río de Janeiro, Brasil, 2014 (Crédito: Steve McCurry / Magnum Photos)

“Con todos los pueblos, la palabra y la escritura son santas y mágicas“, escribió Hesse. “Nombrar y escribir eran originalmente operaciones mágicas, conquistas mágicas de la naturaleza a través del espíritu, y en todas partes se pensaba que el don de la escritura era de origen divino. Con la mayoría de los pueblos, la escritura y la lectura eran secretos y las artes sagradas reservadas solo para el sacerdocio “.

Kabul, Afganistán, 2002 (Crédito: Steve McCurry / Magnum Photos)

Theroux describe la naturaleza de esa magia en su prólogo. “Una gran parte del atractivo de leer ficción es el descubrimiento de que el lector sabe mucho más de la vida interior de los personajes del libro que de sus propios familiares o amigos. La intensidad de la experiencia lectora, imposible de comunicar a un no lector, es la razón por la cual los personajes ficticios parecen reales, ejemplares, trágicos, cómicos y accesibles … Los grandes libros echan un hechizo, admitiendo al lector a un mundo a veces ejemplar, como el polinesio El tipo del Edén de Melville, o la distopía inglesa de Orwell de 1984. “

MKS Steelworks, Serbia, Yugoslavia, 1989 (Crédito: Steve McCurry / Magnum Photos)

Las fotos de McCurry, afirma Theroux, “son una prueba visual de gran parte de lo que he escrito: la autoposesión del lector, la mirada luminosa, la noción de soledad, la postura relajada, la singularidad del esfuerzo, el sentido del descubrimiento y una sugerencia de alegría “.

Ciudad de Nueva York, EE. UU., 2015 (Crédito: Steve McCurry / Magnum Photos)

También son un recordatorio de que muchas personas en todo el mundo todavía eligen leer la palabra impresa en un teléfono inteligente. Allá por 1930, Hesse argumentó que “No debemos temer una futura eliminación del libro. Por el contrario, cuanto más se satisfagan ciertas necesidades de entretenimiento y educación a través de otros inventos, más recuperará el libro su dignidad y autoridad. Porque incluso la embriaguez más infantil con el progreso pronto se verá obligada a reconocer que la escritura y los libros tienen una función que es eterna “.

Kuwait, 1991 (Crédito: Steve McCurry)