10 años del programa “American Dream Literacy Initiative” y cómo cambió la vida de miles de personas

“American Dream Literacy Initiative: How 10 Years of Funding Has Helped Libraries Transform Thousands of Lives”. Chicago:ALA, 2018

Texto completo

Un informe recientemente publicado por la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA, por sus siglas en inglés) conmemora el décimo aniversario del programa American Dream Literacy Initiative y celebra las muchas maneras en que las bibliotecas públicas participantes han transformado vidas, fortalecido a sus comunidades y defendido incansablemente la alfabetización de adultos y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Con subvenciones de entre 5.000 y 15.000 dólares, las bibliotecas participantes han desarrollado nuevos cursos, ampliado sus colecciones impresas y digitales, aumentado el acceso a la tecnología, implementado nuevas estrategias para la inclusión y desarrollado asociaciones sostenibles con organizaciones de todas sus comunidades.

Hallazgos clave del programa

El empleo es la razón número 1 por la que los estudiantes que están aprendiendo inglés tienen acceso a mejores empleos gracias a su biblioteca pública.

Otras razones incluyen el apoyo a los niños en la escuela, la adquisición del idioma, el uso de ordenadores/internet, la educación y la ciudadanía.

Los fondos invertidos en el programa conducen a conexiones comunitarias más profundas. Más del 65 por ciento de las bibliotecas participantes informaron que la subvenciones recibidas a través del programa mejoraron el trabajo en red con socios comunitarios y otras bibliotecas.

Los beneficiarios que desarrollaron servicios de aprendizaje de idiomas afirmaron que tuvieron más probabilidades de mantener sus servicios para estudiantes que aprenden inglés.