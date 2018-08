Libros de texto Abiertos – Una Oportunidad Sin Aprovechar para Universidades, Colegios y Escuelas

Rolfe, V. and B. Pitt “Open Textbooks – An Untapped Opportunity for Universities, Colleges and Schools.” Insights vol. 31, n. 30 (2018). URL.: https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.427/

La fase piloto del proyecto de libros de texto abiertos del Reino Unido concluyó en abril de 2018. Este artículo discute el proyecto, qué son los libros de texto abiertos y por qué son una oportunidad sin explotar para las universidades, colegios y escuelas. Los modelos norteamericanos de creación y adopción de libros de texto abiertos están diseñados para ayudar a reducir las preocupaciones financieras de los estudiantes universitarios y mejorar las oportunidades de aprendizaje, y proporcionar recursos muy necesarios para las escuelas (o el sistema K12 en los EE.UU. y Canadá).

La capacidad de reutilizar libros conduce a pedagogías innovadoras y atractivas que incluyen a los estudiantes como coautores. Sin embargo, en el Reino Unido, el nivel de debate y concienciación sobre las oportunidades que ofrecen los libros de texto abiertos y la existencia de un pequeño número de iniciativas británicas es bajo. El objetivo del proyecto de libros de texto abiertos del Reino Unido era sensibilizar a la opinión pública y organizar actividades para fomentar la adopción de libros de texto abiertos. Se discuten los resultados del proyecto, así como los cambios políticos, culturales y prácticos necesarios para ampliar estos enfoques.