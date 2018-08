Muente, Arturo; Serale, Florencia “Los Datos Abiertos En América Latina Y El Caribe” BID, 2018

Texto completo

En la era digital, la “economía de los datos” se está convirtiendo en el nuevo “oro negro” que aceita el motor del crecimiento económico. Los datos, masivos y abiertos, son esenciales para mejorar la confianza de los ciudadanos en sus estados y hacerles partícipes de la acción pública, facilitando el acceso a la información y mejorando la calidad de los servicios públicos. En este contexto, los gobiernos deben asegurar la confiabilidad de los datos y propiciar espacios de colaboración donde se habilite la generación de valor público, garantizando la confidencialidad de datos personales. Sin embargo, la apertura de datos gubernamentales se enfrenta a múltiples desafíos políticos, legales, y técnicos. A pesar de estos retos, América Latina y el Caribe es una región altamente comprometida con la agenda de datos abiertos. Este documento, además de sistematizar todo lo aprendido durante el seminario “Datos Abiertos para la Innovación Digital” realizado en Washington en junio de 2017, tiene el objetivo de convertirse en una herramienta de diseminación sobre la importancia de abrir datos. Esperamos lograr transmitir al lector el valor de los datos y la invitación a pensar estrategias sectoriales que nos permitan incrementar su uso. Este estudio describe qué son los datos abiertos, y ofrece una visión rápida del estado de los datos abiertos y principales retos en la región. – See more at: https://publications.iadb.org/handle/11319/8983#sthash.beRe86v5.dpuf