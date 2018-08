“Zip Books” un programa alternativo al préstamo interbibliotecario más eficiente y económico

Coles, James ; Lucas, Greg ‘Zip Books’: Using the Online Marketplace to Build Stronger Collections and Higher Customer Satisfaction By Delivering Books Quicker at Lower Cost. Library.IFLA.org, 2018

El objetivo del proyecto Zip Books es expandir el uso de un modelo alternativo para el servicio de préstamo interbibliotecario que, con el tiempo, ha demostrado ser rentable, fácil de usar y extremadamente popular entre el público

Zip Books’ es un programa de uso de las ventajas del mercado en línea para crear colecciones más sólidas y una mayor satisfacción del cliente al ofrecer libros más rápidos a un costo más bajo.

Casi un tercio de las 1119 bibliotecas de California están usando las ventajas del mercado en línea para proveer a sus comunidades con libros de manera más rápida y más barata que los préstamos interbibliotecarios tradicionales.

Este programa centrado en el usuario compra libros en lugar de pedirlos prestados, respondiendo a las peticiones de los usuarios con el envío de los libros directamente a sus residencias. Los usuarios luego devuelven los libros a sus bibliotecas locales, donde se agregan a la colección de la biblioteca o se ofrecen a otras bibliotecas. Una compra de “Zip Books” llega en un promedio de tres días en comparación con las dos a cuatro semanas que es la media para un préstamo interbibliotecario.

Además, el tiempo de procesamiento que lleva al personal gestionar una solicitud de “Zip Books” es de 10 minutos de promedio frente a 30 minutos necesarios para gestionar un préstamo interbibliotecario. El análisis muestra que los costos totales de tiempo y mano de obra para una transacción de Zip Books son aproximadamente un tercio de los de un préstamo interbibliotecario tradicional. Cuando se agrega a la colección de una biblioteca, una compra de un “Zip Books” circula con más frecuencia.

Desde su inicio en tres sistemas de bibliotecas rurales pequeños, el programa se ha implementado en 55 jurisdicciones y se está probando en sistemas de bibliotecas metropolitanas y suburbanas más grandes.

Hasta la fecha, “Zip Books” ha demostrado ser un método más barato y rápido de entrega de libros a los usuarios, además de construir colecciones más demandadas y una mayor satisfacción del cliente.

Aunque, hay que tener en cuenta los “Zip Books” no reemplazarán completamente los préstamos interbibliotecarios porque hay materiales que no se pueden obtener a través de ese proceso, tales como recursos genealógicos, libros agotados, investigaciones históricas, materiales técnicos, materiales académicos, microfilmes y artículos de revistas. Pero Zip Books es un modelo rentable para el intercambio de recursos y el desarrollo de colecciones, que cualquier biblioteca puede utilizar y desarrollar.