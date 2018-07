Manuscritos y archivos. prácticas comparativas sobre la conservación de registros

Bausi, A., C. Brockmann, et al. (2018). [e-Book] Manuscripts and Archives. Comparative Views on Record-Keeping. Berlin, De Gruyter, 2018

El archivo es tradicionalmente considerado la contraparte de la biblioteca, la que almacena los registros y la que alberga los libros. Sin embargo, hay evidencia de que esta división institucional del trabajo refleja ciertas constelaciones históricas y sociales. El presente volumen aborda la cuestión de esta compleja interrelación con estudios de casos de una impresionante variedad de culturas antiguas, tradicionales y vivas.