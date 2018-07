De Dioses y Libros. Transmisión de rituales y conocimientos en las culturas manuscritas de la India premoderna

De Simini, F. (2016). [e-Book] Of Gods and Books. Ritual and Knowledge Transmission in the Manuscript Cultures of Premodern India. Berlín, De Gruyter, 2016.

Texto completo

La India ha sido la patria de diversas tradiciones manuscritas que no dejan de impresionar a los estudiosos por su imponente tamaño y complejidad. Sin embargo, muchos temas relacionados con el estudio de las culturas indias de manuscritos aún no han sido examinados sistemáticamente. “Of Gods and Books” presta atención a uno de estos temas – el uso de manuscritos como herramientas rituales. Las fuentes literarias tratan ampliamente los rituales centrados principalmente en los manuscritos, cuyo culto, donación y conservación están debidamente prescritos. Alrededor de estas actividades, se crea una categoría específica de don ritual, que encuentra atestaciones en el pre-tantrismo, así como en smārta y en la literatura tántrica, y cuya práctica también se refleja en documentos epigráficos. De Simini ofrece un primer estudio sistemático de la evidencia textual sobre el tema del culto y la donación de conocimientos. Da cuenta de las posibles implicaciones para las relaciones entre religión y poder. El libro es indispensable para una comprensión más profunda de los aspectos culturales de la transmisión de manuscritos en la India medieval, y más allá.