Bibliotecas para el siglo XXI, una cosa de familia

Lopez, M. Elena ; Jacobson, Linda ; Caspe, Margaret ; Hanebutt, Rachel “Leading Family Engagement in Early Learning: The Role of State Library Administrative Agencies“

Texto completo

Las bibliotecas proporcionan a las familias un ambiente acogedor en el que aprender, conectarse con otros padres y encontrar otros recursos comunitarios que puedan ayudarles a prosperar. Desde el nacimiento hasta adolescencia, el compromiso familiar es necesario para la alfabetización de los niños, las matemáticas y el desarrollo socio-emocional, y las bibliotecas están evolucionando para crear más oportunidades en las que los estudiantes puedan desarrollar estas habilidades con el apoyo y el aliento de sus familias.

Este informe de políticas destaca las formas en que cuatro agencias bibliotecarias estatales (California, Colorado, Georgia y Maryland) integraron la participación familiar en los programas de alfabetización y aprendizaje temprano. Proporciona recomendaciones y preguntas para crear y mejorar los caminos de aprendizaje enfocados en la familia, tanto dentro de las bibliotecas como a través de otras agencias estatales que sirven a los niños y a las familias.

Esta guía suplementaria Leading Family Engagement in Early Learning: A Supplemental Guide se basa en el trabajo presentado en el documento de políticas para proporcionar a los líderes bibliotecarios una lista selecta de recursos que pueden informar, inspirar y conectar sus esfuerzos para impulsar la participación de la familia.