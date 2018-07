La decisión de las bibliotecas públicas de Hong Kong de ocultar libros infantiles con contenido LGBT impugnada en un tribunal de Hong Kong

Diez libros infantiles sobre padres del mismo sexo y otros temas LGBT han sido retirados de las colecciones públicas en las bibliotecas de Hong Kong después de meses de presión por parte de un grupo ultraconservador denominado Family School Sexual Orientation Discrimination Ordinance Concern Group. La noticia llevó a los legisladores a exigir una explicación de por qué títulos como And Tango Makes Three, Daddy, Pappa and Me, y Mommy, Mama and Me, habían sido retirados de las estanterías de las bibliotecas.

Lee Tak-hung, un activista del colectivo LGBT ha pedido a los tribunales que revisen la decisión de las Bibliotecas Públicas de Hong Kong de retirar de las estanterías 10 libros infantiles sobre padres del mismo sexo y otros temas LGBT, que fueron trasladados a una zona de estanterías cerradas al publico, y sólo están disponibles bajo pedido. La solicitud de revisión judicial efectuada por Lee Tak-hung pedía órdenes judiciales que anularan lo que describió como decisiones ilegales e inconstitucionales.

El Departamento de Ocio y Servicios Culturales dijo que las Bibliotecas Públicas de Hong Kong adquirieron materiales de acuerdo con el Manifiesto de la UNESCO sobre Bibliotecas Públicas, y que estaban “comprometidas a salvaguardar el acceso a la información gratuita”, pero que no utilizarían los materiales de las bibliotecas para promover una creencia u opinión específica. Sin embargo, Big Love Alliance, el grupo de defensa de los derechos de los homosexuales, criticó al departamento y dijo que iba en contra de los principios del manifiesto, que exigía el desarrollo de una biblioteca equilibrada y diversificada.

Entre los títulos que se han trasladado a las secciones cerradas y que ahora sólo están disponibles bajo pedido se encuentra el libro premiado y aclamado por la crítica And Tango Makes Three, (Con Tango son tres) de de Justin Richardson y Peter Parnell, una historia sobre dos pingüinos machos que se enamoraron y construyeron una familia con la ayuda de un cuidador de zoológico.

Libros censurados

“Daddy, Papa, and Me” de Lesléa Newman

“Mommy, Mama, and Me“. de Lesléa Newman

“And Tango Makes Three” (Con Tango son tres) de de Justin Richardson y Peter Parnell

“Molly’s Family” de Sharon L. Wooding

“The Family Book” de Todd Parr

“Introducing Teddy” de Jessica Walton

“The Boy in the Dress” de : Quentin Blake

Milly, Molly and Different Dads de Gill Pittar

Annie on My Mind de Nancy Garden

Good Moon Rising de Nancy Garden