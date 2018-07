¿Cuáles son las habilidades necesarias de un un bibliotecario de datos?

Lisa Federer. “Defining Data Librarianship: A Survey of Competencies, Skills, and Training”.Journal of Medical Librarianship (JMLA). Vol 106, No 3 (2018)

La gestión de datos de investigación aparece como una de las tendencias clave en el trabajo que desarrollará el bibliotecario universitario del siglo XXI; si bien, al tratarse de un área emergente y en continua evolución, aún no están definidas las habilidades y competencias del bibliotecario de datos, en general, la tarea del bibliotecario de datos implica una amplia comunidad de bibliotecarios con diversas capacidades, antecedentes y responsabilidades profesionales. El artículo analiza las opiniones de 90 profesionales que están proporcionando algún servicio relacionado con datos, y esboza algunas de las habilidades y competencias que están desarrollando.

Muchos bibliotecarios están asumiendo nuevos roles en los servicios de datos de investigación. Sin embargo, el campo emergente de la biblioteconomía de datos, incluidos los roles y competencias específicos, no se ha establecido claramente. Este estudio tiene como objetivo definir mejor la biblioteca de datos mediante la exploración de las habilidades y los conocimientos que utilizan los bibliotecarios de datos y la capacitación que necesitan para tener éxito en esta área emergente.

Para conocer la formación y competencias de los bibliotecarios de datos se encuestó sobre su trabajo diferentes bibliotecarios que realizan trabajos relacionados con datos, y se les pidió que calificaran la relevancia de un conjunto de habilidades y conocimientos profesionales relacionados con los datos. Los encuestados consideraron una amplia gama de habilidades y conocimientos importantes para su trabajo, especialmente las “habilidades básicas” y las características personales, tales como las habilidades de comunicación y la capacidad de desarrollar relaciones con los investigadores. En general, las habilidades tradicionales de la biblioteca, como la catalogación y el desarrollo de colecciones, se consideraron menos importantes. Un análisis de agrupamiento de las respuestas reveló dos tipos de bibliotecarios de datos: generalistas de datos, que tienden a proporcionar servicios de datos en una variedad de campos, y especialistas en temas, que tienden a proporcionar servicios más especializados a una disciplina concreta.

Los hallazgos de este estudio sugieren que los bibliotecarios de datos proporcionan una amplia gama de servicios a sus usuarios y, por lo tanto, necesitan una variedad de habilidades y experiencia amplias. Estos hallazgos también tienen implicaciones tanto para la contratación de bibliotecarios de datos por parte de las instituciones, como para las escuelas de biblioteconomía, que podrían considerar adaptar sus planes de estudios para preparar mejor la formación de sus estudiantes para roles de bibliotecarios de datos.

Los resultados del estudio sugieren que los bibliotecarios de datos son una comunidad heterogénea de profesionales de la información con antecedentes educativos y profesionales variados, que realizan muchos tipos diferentes de trabajo. Las opiniones sobre cuáles son las competencias y habilidades necesarias difieren entre las opiniones manifestadas por los propios bibliotecarios de datos acerca de los tipos específicos de conocimientos especializados que son importantes, y los tipos de trabajo que realizan los diferentes bibliotecarios de datos que pueden ser muy divergentes. La existencia de dos grupos de profesionales similares, descritos aquí como especialistas en la materia y generalistas de datos, sugiere que la Biblioteconomía de datos puede no ser una función única, sino más bien una disciplina que permite a los profesionales centrarse en áreas relacionadas con sus propios intereses o las necesidades de sus usuarios.

Los generalistas de datos, con un amplio conocimiento de cómo se usan los datos a través de varias áreas temáticas o habilidades, pueden ser muy adecuados para trabajar en entornos académicos en los que tendrán oportunidades de involucrarse con estudiantes, profesores e investigadores en una variedad de disciplinas. Por otro lado, los especialistas en un tema que desarrollan unas pocas habilidades especializadas y tienen una experiencia práctica trabajando con grupos de usuarios específicos pueden ser una buena opción para una institución en la que puedan centrarse más específicamente en el tipo de usuarios que pueden beneficiarse de su experiencia.

El estudio muestra que la mayoría de los bibliotecarios de datos consideran unas diez habilidades que son “absolutamente esenciales” para su trabajo, además se realizó un análisis de contenido de las ofertas de empleo, en las que se requerían unas veinte habilidades. En lugar de adoptar un enfoque que incluya una amplia gama de habilidades, las instituciones que buscan contratar a un bibliotecario de datos pueden, de hecho, identificar a los candidatos que encajan mejor reflexionando sobre cuáles son las necesidades específicas de la institución, así como qué tipos de habilidades profesionales de los bibliotecarios de datos consideran más esenciales, tal como se identifican en investigaciones como el presente estudio, donde se especifican 10 habilidades y competencias fundamentales:

Gestión de datos. a. Planificación de la gestión de datos. b. Preservación, conservación administración de datos. c. Desarrollo o aplicación de ontologías y metadatos. d. Apoyo a los recursos de datos. e. Soporte para la gestión de datos clínicos. f. Soporte para la gestión general de datos. g. Soporte bioinformático. h. Soporte para el uso y análisis de datos. i. Apoyo al repositorio institucional. j. Desarrollo de servicios de datos Tecnología de la información (TI) a. Visualización de datos. b. Programación científica. c. Software estadístico. d. Desarrollo y mantenimiento de sitios web. e. Software y datos del Sistema de Información Geográfica (SIG) Evaluación y valoración. a. Evaluación de clases o programas de instrucción. b. Evaluación de servicios. c. Evaluación de las necesidades Enseñanza e instrucción. a. Instrucción integrada en el curso. b. Desarrollo del contenido del curso o currículo. c. Desarrollo de tutoriales en línea, materiales del curso o guías instructivas. d. Consulta o instrucción individualizada. e. Formación del personal o de los bibliotecarios. Comercialización y divulgación. a. Servicios de enlace específicos de datos. b. Servicios generales de enlace de la biblioteca. c. Medios de comunicación social. d. Desarrollar relaciones con investigadores, profesores, etc. Habilidades bibliotecarias.a. Desarrollo de colecciones. b. Servicio de bibliotecas y comités institucionales. c. Apoyo de referencia. d. Búsqueda de literatura y apoyo a la revisión sistemática. e. Apoyo a la comunicación académica (derechos de autor, apoyo a la publicación académica, etc.). f. Catalogación. Implicación profesional.a. Membresía. b. Participación en actividades de educación continua o de desarrollo profesional. c. Realización de investigaciones y/o redacción de artículos en revistas. Habilidades y atributos personales. a. Habilidades de servicio al cliente. b. Innovación y creatividad. c. Habilidades de comunicación oral y presentación. d. Habilidades de comunicación escrita. e. Habilidades de supervisión. f. Habilidades de enseñanza. g. Habilidades de trabajo en equipo e interpersonales. h. Habilidades de gestión y liderazgo. Educación y capacitación.a. Maestría acreditada. b. Maestría en ciencias. c. Otras maestrías. d. Licenciatura en ciencias. e. Doctorado (PhD). f. Certificación de bibliotecología especializada.

Como señalaron varios encuestados, la capacitación continua es esencial para asegurar que los bibliotecarios de datos se mantengan actualizados en un campo que evoluciona rápidamente, por lo que las instituciones pueden considerar la posibilidad de proporcionar tiempo y fondos para que los bibliotecarios de datos continúen dicha capacitación.

Dada la naturaleza emergente del campo, los bibliotecarios de datos a menudo se encuentran en posición de implementar servicios nuevos y no probados anteriormente. Por lo que el liderazgo de proyectos de datos será importante para los profesionales y la institución debido a que la gestión de datos de investigación conlleva un amplio alcance, que incluye el compromiso de las partes interesadas de más alto nivel de la institución, beneficiándose así de la capacidad de liderazgo en la formación de relaciones y el impulso de proyectos de datos.

El apoyo a las necesidades de datos de los investigadores es un objetivo cambiante, con tecnologías en constante evolución y un panorama político que cambia rápidamente. Los bibliotecarios de datos deben estar al tanto de las necesidades de sus instituciones para asegurarse de que sus habilidades, conocimientos y competencias siguen siendo pertinentes y actualizadas. Las instituciones encargadas de la formación de profesionales y las organizaciones profesionales deben mantenerse al día sobre las tendencias en este campo en rápida evolución para asegurarse de que sus planes de estudio y programas de educación continua sean adecuados para preparar a los profesionales de la información para que asuman nuevas funciones de bibliotecarios de datos.