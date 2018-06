20 revisas eliminadas de JCR por altos nveles de autocitación y por concentración de citas entre revistas

Impact Factor Denied to 20 Journals For Self-Citation, Stacking. The Scholarly Kitchen by Phil Davies, jun 27, 2018.

Desde el punto de vista de la economía, la autocitación es el método más fácil para aumentar las citas. Todo autor lo sabe y cita sus propios artículos, por muy periféricos que sean sus relaciones con el tema en cuestión. Los editores lo saben también, y algunos han sido atrapados obligando a los autores a autocitarse en la revista. Este comportamiento tiene un precio a pagar, especialmente cuando se hace en exceso. Journal Citation Report (JCR), rutinariamente coloca a las revistas en “tiempo de espera” cuando sus tasas de autocitación son excesivamente altas.

Este año, Clarivate Analytics, los editores del Journal Citation Reports (JCR), suprimieron 20 revistas, 14 por los altos niveles de autocitación y seis para el apilamiento de citas, un patrón conocido informalmente como un ” cártel de citas“. Además, apercibió a cinco revistas a las que calificó como Editorial Expression Concern después de conocer las anomalías de citas después de la finalización del informe de 2018. La supresión del JCR dura un año.

Los títulos se suprimen cuando la autocitación o el alto agrupamiento de citas distorsionan el Factor de Impacto de la Revista (JIF, por sus siglas en inglés) y el rango de una revista de tal manera que no refleja de manera justa el valor de las citas de la revista en la literatura profesional. Esto puede ocurrir a través de la autocitación, particularmente cuando hay una concentración de citas de artículos publicados en los dos años anteriores, o cuando hay un alto nivel de citas dirigidas por el JIF entre dos o más revistas. El primer cártel de citas se identificó en 2012, con la participación de cuatro revistas biomédicas. Se han identificado otros cárteles en ciencias del suelo, bioinformática y negocios. El JCR publica anualmente listas de títulos suprimidos con datos y descripciones clave.

El JCR tiene un documento público que explica las pautas que utiliza para evaluar las revistas para la supresión. Los títulos previamente suprimidos fueron aquello con niveles de umbral extremadamente altos, tan altos, que una revista incrementó su Factor de Impacto en casi 5 veces y se posicionó en el primer lugar entre su categoría temática.