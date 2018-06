El uso legítimo en las artes visuales: lecciones para los planes de alfabetización en bibliotecas

Alexander Watkins, Bridget Madden, Alexandra Provo, Danielle Reay y Anna Simon. Fair Use in the Visual Arts: Lesson Plans forLibrarians. The Art Libraries Society of North America (ARLIS/NA) , 2018

Los autores guían a los profesionales de la información artística en la creación de experiencias de aprendizaje que capacitan a los estudiantes para comprender los derechos de autor y aprovechar el uso justo en su arte, diseño y prácticas académicas.

El Código de Buenas Prácticas en el Uso Justo de las Artes Visuales de ARLIS/NA en 2015, es un documento clave que tiene el potencial de transformar el uso de las imágenes en las artes visuales. La educación será una parte esencial de la integración del Código en las artes visuales, y los profesionales de la información artística están bien posicionados para enseñar el uso justo y el código ético.

Este libro fue creado para promover la misión de ARLIS/NA de apoyar el papel evolutivo de los profesionales de la información artística, que incluye cada vez más derechos de autor y formacióm sobre el uso justo. Los planes de lecciones de este libro ayudarán a lla formación en torno a los derechos de autor a través de actividades y tareas atractivas. Los planes de clases también pretenden inspirar a los profesores con experiencia en la enseñanza del uso justo a través de ideas creativas y nuevas formas de integrar la enseñanza de los derechos de autor en las clases de arte, los proyectos de humanidades digitales y la educación en diseño.