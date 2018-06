Código de Buenas Prácticas en el Uso Justo de las Artes Visuales

Code of Best Practices in Fair Use for the Visual Arts. College Arts Association, 2015

Texto completo

Si utilizas materiales con derechos de autor en las Artes Visuales en la enseñanza y/o investigación, el Código de Mejores Prácticas puede ayudarte a ejercer el uso justo en la mayor medida posible. El Código está “basado en un consenso de profesionales de las artes visuales que utilizan imágenes, textos y otros materiales protegidos por derechos de autor en su trabajo creativo y académico y que, a través de grupos de discusión, identificaron las mejores prácticas para utilizar dichos materiales. Entre ellos figuraron historiadores del arte y la arquitectura, artistas, diseñadores, conservadores, directores de museos, educadores, funcionarios encargados de los derechos de autor y la reproducción, y editores de editoriales y revistas académicas”.