La era digital: nuevos enfoques para ayudar a las personas mayores a conectarse a Internet

The digital age: new approaches to supporting people in later life get online. Good Things Foundation, 2018

Las personas mayores se beneficiarán enormemente de estar en línea – para mejorar la salud y el bienestar, ahorrar dinero y mantenerse en contacto con familiares y amigos. Sin embargo, sigue habiendo un núcleo de personas adultos que no están conectados y no tienen intención de conectarse. En 2017 Good Things Foundation llevó a cabo una investigación para entender qué es lo que permite y evita que las personas mayores se conecten en línea.

Esta investigación pone de relieve la necesidad de un replanteamiento fundamental de la política y la práctica de la inclusión digital para las personas mayores. Ahora hay más gente en línea que nunca antes. En los últimos años, la proporción de personas mayores que utilizan Internet ha aumentado considerablemente más rápido que la de la población general. Pero, a pesar de estos rápidos aumentos, todavía hay 4,8 millones de personas mayores de 55 años que no están en línea, lo que representa el 91% de la población que no está en línea (5,3 millones de personas). (ONS, 2018)

Estas personas -que es probable que tengan menos recursos económicos, con un nivel de formación inferior y tengan peor salud, corren el riesgo de quedarse en el lado equivocado de la brecha digital, a la vez que los servicios e información cada día están más presentes en línea.

Las personas mayores se beneficiarán enormemente de estar en línea – para mejorar la salud y el bienestar, ahorrar dinero y mantenerse en contacto con familiares y amigos. Sin embargo, sigue habiendo un núcleo de personas adultos que no están conectados y no tienen intención de conectarse. Cuando se les preguntó qué les impulsaría a conectarse, el 74% de las personas mayores de 65 años respondió “nada” (Ofcom, 2018).

En 2017 Good Things Foundation llevó a cabo una investigación para entender qué es lo que permite y evita que las personas mayores se conecten en línea – centrándose específicamente en las personas mayores que nunca han utilizado Internet, los que solían hacerlo pero que ahora han dejado de hacerlo o los que tienen un uso limitado. Este informe presenta las ideas clave de la investigación y la opinión de Ageing Better sobre sus implicaciones para los responsables políticos, los financiadores, los proveedores de apoyo a la inclusión digital y los proveedores de servicios.