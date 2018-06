Gobierno abierto: Transparencia y Compromiso en la Era de la Información.

Opening Government : Transparency and Engagement in the Information Age. [e-Book] Acton: Australia: ANU Press, 2018

La transparencia y la participación ciudadana siguen siendo esenciales para un buen gobierno y una política pública sólida. De hecho, pueden ser la clave para restaurar la confianza en el propio gobierno, que actualmente se encuentra en su punto más bajo de todos los tiempos en Australia. Es irónico, entonces, que esto haya ocurrido en un momento en que el potencial tecnológico para la difusión de información y la interacción nunca ha sido mayor.

Transparencia y compromiso en la era de la información explora nuevos horizontes y escenarios para una mejor gobernanza en el contexto de la nueva era de la información, centrándose en los potenciales y las trampas para los gobiernos (y la gobernanza en general) que operan en el nuevo entorno rico en información. Sus colaboradores, una serie de académicos y profesionales internacionales y australianos en materia política, se preguntan cuáles son los desafíos para nuestras tradiciones y prácticas de gobierno en la nueva era de la información, y dónde se pueden esperar mejores resultados utilizando tecnologías futuras. Exploran las ambigüedades fundamentales que existen en la apertura del gobierno, con gobiernos que pretenden ser mucho más transparentes en el suministro de información y en el intercambio de información, pero también más motivados para comprometerse con otras fuentes de datos, sistemas de datos y tecnologías sociales