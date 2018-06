Acceso y datos abiertos para ayudar a resolver el hambre y la malnutrición en el mundo

Open Access and Open Data at PUSH Universities. Oxfordshire UK: GODAN, 2018

Texto completo

El informe de Global Open Data for Agriculture (GODAN) destaca la necesidad de acceso abierto y datos abiertos en las universidades para ayudar a resolver el hambre y la desnutrición en el mundo. Si se publicaran esos datos, podrían utilizarse para mejorar investigaciones similares en todo el mundo y ayudar a responder a problemas mundiales como el hambre y la malnutrición.

El informe, Open Access and Open Data at PUSH Universities, fue publicado por Presidents United to Solve Hunger (PUSH), un socio de Global Open Data for Agriculture (GODAN) dirigido por la Universidad Auburn de los Estados Unidos.

GODAN, y los funcionarios de Auburn, apoyan las políticas universitarias que permiten el acceso a la investigación universitaria en áreas como la agricultura y la nutrición. El informe es el resultado de una investigación de Auburn de 99 universidades miembros de PUSH que encontraron que sólo 15 tienen políticas de acceso abierto, y que ninguna tiene políticas específicas de datos abiertos.

El informe también señala que el acceso abierto y los datos abiertos aumentan la transparencia, así como las citas y el reconocimiento del profesorado y sus universidades. lo que incrementa el potencial para identificar a los colaboradores de la investigación y satisfacer las necesidades de financiación.