Guía de escritura creativa para escritores

Turrell, N. [e-Book] How To Critique Creative Writing: A Now! Writer Creative Writing Guide, Amazon.es.

Aprende a criticar la escritura creativa y a justificar tus opiniones a partir de un análisis de la obra. Consejos esenciales para lectores que escriben reseñas o autores que intentan mejorar sus novelas. Esta guía única ofrece consejos sobre cómo capturar las impresiones y, lo que es más importante, los métodos para justificarlas mediante un examen sistemático de la composición de la escritura. Dividido en secciones, proporciona un enfoque estructurado para entender por qué una historia funciona o no. El autor más vendido, Norman Turrell, recopila su experiencia de años de criticar y dirigir grupos de crítica. Producido en colaboración con Now! Comunidad de escritores de escritura creativa.