¿Cuáles son los beneficios y riesgos del desarrollo de la inteligencia artificial?

Risks and rewards: Scenarios around the economic impact of machine learning. [Report] The Economist, Intelligence Unit y Google, 2018.

Texto completo

Existe cierta incertidumbre en torno a los avances de la inteligencia artificial (IA) y uno de sus principales subconjuntos, el aprendizaje automático, de lo que sugiere el debate actual, en particular con respecto al impacto de la tecnología en la sociedad y la economía. Sin duda, los avances han sido increíbles y los defensores tienen razón al destacarlos. Sin embargo, no todo el mundo ve esto como un bien. De hecho, existe una gran preocupación por el hecho de que la IA represente una amenaza para el empleo, la privacidad y, con el tiempo, incluso para la humanidad.

El problema es que ambos bandos -los partidarios de la IA y sus oponentes, los partidarios y los detractores- a menudo utilizan la hipérbole para promover su punto de vista. Como resultado, gran parte del debate actual sobre IA se ha convertido en una propuesta de uno u otro tipo. O bien conducirá inexorablemente hacia un futuro utópico o será la causa de nuestra desaparición.

La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio y The Economist Intelligence Unit, con el patrocinio de Google, ha llevado a cabo una investigación para identificar el punto medio mediante el desarrollo de escenarios cuantitativos y cualitativos sobre el impacto del aprendizaje automático para un número selecto de países e industrias. Los resultados se basan en modelos econométricos, investigación documental y entrevistas con expertos académicos e industriales.