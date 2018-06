¿Cuánto cobran los principales editores comerciales por tener un artículo en acceso abierto?

Tabla: Precios medios por APCs de las editoriales comerciales. Fuente: Publishers’ websites | Beata Socha’s Illustration.

Los cuatro grandes actores de la industria editorial, Elsevier, Springer, Wiley y Taylor & Francis, han adoptado el acceso abierto (Open Access, OA), a través de la modalidad “El autor paga” aunque en distintos grados. También han empleado estrategias muy diferentes en cuanto a cuánto cobran a sus autores. Para cualquier autor que desee publicar su investigación en Acceso Abierto en alguna de estas revistas probablemente necesita conocer lo que el mercado editorial tiene para ofrecer y qué gama de precios existe. Los datos primarios proceden de las listas de precios oficiales de los editores disponibles en sus sitios web.

Dos de las grandes plataformas de edición científica como Elsevier y Springer tienen una cartera considerable de revistas de OA. Elsevier tiene alrededor de 500 títulos, Springer un poco más de 530, más de la mitad de los cuales fueron incorporados a su cartera a través de la adquisición de BioMed Central en 2008. Para ambos líderes del mercado, las revistas de OA representan casi el 20% de su cartera total.

Sin embargo, las similitudes terminan ahí, ya que los dos principales actores tienen estrategias de precios muy diferentes para sus revistas de OA. Los cargos por procesamiento de artículos de Elsevier (APC) van desde cantidades insignificantes 65$ hasta lo que se podría llamar sumas “escandalosas” que rondan los 5,000$ para la publicación The Lancet Global Health, su principal revista estrella de OA. Sin embargo, si se considera más detenidamente, la mayoría de las revistas de OA de Elsevier no imponen ninguna APC a sus autores. El 40% de las revistas de Elsevier tienen una distribución notablemente simétrica. Menos del 10% de las revistas de OA de Elsevier cobran de 1 a 1,000$, mientras que casi el mismo número cobra más de 3,000$. Mientras tanto, el 20% restante de sus revistas tienen un precio entre 1.000 y 3.000 dólares en términos de APC.

Convertidos a euros, los honorarios medios de los autores de las revistas de Elsevier que cobran a APC ascienden a 1.637 euros. Esto está muy por debajo de la tarifa media en PLoS que es de 2.212 euros y en las revistas OA de Wiley de una media de 2.112 euros, así como en BioMed con 1.771 euros, que sigue siendo superior a las de Springer y Taylor & Francis.

El APC medio de Springer de 1.024€ (sin incluir las revistas gratuitas) parece ser sorprendentemente bajo en comparación con los de su principal competidor. El precio de APC para más del 44% de todas sus revistas oscila entre 750€ y 1.500€, mientras que su revista insignia, AAPS Open, cobra una suma poco impresionante de 2.035€ por artículo. Por supuesto, su cartera de productos BioMed Central es ligeramente más cara, con APC que oscila entre 850 € y 2.420 €, con un coste medio de tramitación de artículos de 1.771€. Sin embargo, en general, Springer parece ser mucho más igualitario en su política de precios que su rival holandés.

A su vez, Wiley pone un gran énfasis en la calidad: más de un tercio de sus revistas tienen Factores de Impacto. Wiley también tiene uno de los APC más altos de la industria (superado sólo por PLoS). El promedio de Wiley es de más de 2,100$ por artículo.

Es cierto que las revistas de Wiley son predominantemente del la (International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers, donde los APCs son generalmente mucho más altos que las de Ciencias Sociales o Humanidades. También cabe destacar que la revista estrella de Wiley, Advanced Science, cobra la misma cantidad que The Lancet Global Health de Elsevier, 5.000 dólares.

En comparación con Elsevier y Springer, Wiley y Taylor & Francis tienen una exposición modesta al Acceso Abierto (cada uno tiene una participación de sólo el 4% de las revistas de OA en sus carteras). Taylor & Francis está absolutamente decidida a desarrollar su cartera rápidamente. Tiene aproximadamente 100 revistas de OA, incluyendo 15 bajo la marca Cogent. Su APC oscila entre 190 y 1.550 euros, con un precio cercano al 50% entre 300 y 1.000 euros, un 20% entre 1.000 y 1.500 euros y sólo tres revistas con un precio superior a 1.500 euros. Casi una cuarta parte de sus revistas de agricultura biológica son gratuitas en la actualidad. El editor tiene un APC “recomendado” de 1.350 dólares, que sirve más como una sugerencia que como un punto de precio real. Los “Freedom Article Publishing Charges” permiten a los autores elegir cuánto pueden contribuir a la publicación de acceso abierto en función de su financiación individual y de sus circunstancias financieras, dice el sitio web de Cogent. También indica que en caso de que un autor tenga acceso a financiación externa para su publicación, se le anima cortésmente a que pague el precio completo.

De Gruyter, con sede en Alemania, que también tiene una importante cartera de acceso abierto, tiene una estructura de precios notablemente uniforme. Para sus propias revistas, cobra tres tarifas: 1.500 € para las revistas de Medicina y Ciencias de la Vida, 500 € para Humanidades y 1.000 € para el resto de disciplinas.

Los principales editores son muy conscientes de que el acceso abierto seguirá creciendo y constituirá una fuente de ingresos cada vez mayor. El mercado editorial finalmente confirmará cuáles son las políticas de precios que resultarán ser las estrategias ganadoras. Por ahora, todas las apuestas se cancelan.