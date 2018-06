Tendencias e innovaciones que conforman el mundo de los medios de comunicación y la planificación de la comunicación

“Dimension 2018. Trends and innovations shaping the world of media and communications planning” Kantar Media, 2018

Texto completo

DIMENSION es el estudio anual que explora los principales problemas de planificación y medición de la comunicación a los que se enfrenta el sector desde las perspectivas de los consumidores y los líderes de la industria.

Desde el aumento del bloqueo de anuncios hasta el auge de los altavoces inteligentes, en los últimos años los hábitos de los consumidores en cuanto a consumo de medios han evolucionado con rapidez.

El enfoque de los profesionales de la industria, el marketing, la comunicación y la investigación conduce a la integración.

Aunque se avanza en cuanto a percepción de la publicidad online por parte de los más expuestos a ella, aún queda mucho por hacer para elevar los estándares y la relevancia online. A los consumidores les preocupa la privacidad de sus propios datos. Las marcas deben utilizar con cuidado y sensibilidad todo aquello que se pueda percibir como personal.

Las marcas y agencias deben navegar entre una gran cantidad de datos procedentes de numerosas fuentes a las que están expuestos para generar información útil y relevante. Las cifras del bloqueo de los anuncios parecen ser similares a las del año pasado. Sin embargo, el bloqueo selectivo es un factor que gana importancia con aquellos consumidores que pagan una tarifa en ciertos canales para evitar anuncios.

Entre los principales motivos de bloqueo se encuentran la falta de creatividad y relevancia, la inadecuación al contexto y la ubicación incorrecta 5 de los anuncios. Los líderes del sector están de acuerdo con los consumidores en cuanto a esta cuestión.

Los canales no publicitarios (relaciones públicas, por ejemplo) siguen siendo eficientes al añadir amplitud a una campaña de comunicación. La planificación multimedia facilita la integración de técnicas no publicitarias con formatos publicitarios online.

La coherencia del mensaje es esencial, no solo los medios pagados (publicidad convencional), sino también en los ganados y propios.