Booktubers. los youtubers que recomiendan los libros

Ver Vídeo

BookTuber es la actividad realizada por personas de diferentes edades, principalmente jovenes y adultos de entre 15-50 años, que suben vídeos dando opiniones y/o recomendando libros que les hayan gustado. Al subir las recomendaciones en forma de vídeo, hacen su presentación más dinámica, agradable y especial, interactuando con el espectador. El nombre proviene de las palabras “Book” (libro en inglés) y “Tube” (de YouTube).

En estos vídeos las personas suelen opinar sobre los libros que han leído (reseñas) comentando el argumento y opinando sobre cómo ha sido la lectura mientras muestra a cámara el ejemplar del libro y sus detalles, como el tipo de edición, encuadernación, adornos interiores, etc. Hay variantes de estos vídeos dónde la forma de hablar de los libros y presentarlos es distinta (como los Wrap Up y Book Hauls); así como juegos literarios (Book Tags y Book Challenge) o sorteos, donde los premios son libros y marcapáginas. (Wikipedia)

Book Tags : Este tipo de vídeos son juegos, que se componen de preguntas sencillas sobre libros que se deben responder.En ese tipo de vídeos se cuelgan libros que tienen una temática especial relacionada con un tema concreto. En un Book Tag, el booktuber puede «taguear» (etiquetar) a otros booktubers o a seguidores influyentes para incentivar su participación.

Book Hauls : Anteriormente conocidos como IMM (In My Mailbox). En esos videos, el booktuber enseña los últimos libros que le han regalado o sus últimas compras. Muchas veces se usa para enseñar un grande colectivo de libros que aún no te has leído pero que tienes ganas de leer y enseñar. A veces se usa por el hecho de que los espectadores compren ese libro.

Wrap up: El booktuber hace breves comentarios sobre todos los libros leídos en un período determinado. Hay quienes las hacen mensualmente y otros que prefieren presentar este formato una vez a la semana.

Bookshelf tour : En los Bookshelf tour, se hace un paseo por la biblioteca personal del booktuber, comentando algunos de esos libros, o el por qué están ordenados de esa forma (colores, tamaños…).

Unboxing: En los unboxings el booktuber abre delante de cámara todos los paquetes de libros recibidos durante un período; ya sea de sus compras por correo, de regalos y colaboraciones con editoriales o de otros booktubers. Con esta acción, comparte la excitación ante las sorpresas y novedades con sus seguidores.

TBR (To Be Read): En estos vídeos el booktuber muestra y comenta los libros que se propone leer en el futuro cercano. Casi siempre en el mes siguiente, aunque no es excluyente.

Wish List: En estos vídeos el booktuber habla de los libros que desea leer, o de libros que desea que sean traducidos al español.

Book Challenge : Es similar a un Book Tag, pero con preguntas más difíciles y que suelen exigir que quien responde haya leído el libro. En el caso de no acertar la respuesta, habrá un «castigo».