Esploro. Una plataforma de investigación unificada para mejorar la eficiencia de las bibliotecas universitarias en apoyo a la investigación

La investigación es el alma de las instituciones académicas. Ex Libris Esploro allana el camino para un mayor impacto de la investigación académica al maximizar la visibilidad, eficiencia y cumplimiento de las actividades de investigación. Esto se logra capturando, gestionando y difundiendo sistemáticamente los resultados y datos de la investigación, aprovechando la experiencia y la tecnología de las bibliotecas e integrándose a la perfección con los flujos de trabajo de investigación existentes.

Esploro crea un sistema unificado de registros. Amplía el alcance de los datos a todos los objetos de investigación mediante la captura automatizada y los depósitos directos. La conservación y el enriquecimiento de metadatos hacen que los objetos sean fácilmente descubribles a través de canales académicos y portales institucionales. Permitiendo al personal de la biblioteca aprovechar sus conocimientos y tecnología en apoyo de los procesos de investigación y facilita la colaboración de los bibliotecarios con la oficina de investigación y los investigadores.

Según Khokhar, el personal de la biblioteca ayuda cada vez más a los profesores a responder a preguntas de investigación convincentes. Establece planes de gestión de datos para las solicitudes de subvenciones. Ayudan a preservar los activos de investigación y garantizan que los metadatos se aplican de forma coherente a esos activos. Asesoran a los investigadores en la publicación de los resultados de la investigación. Gestionan los gastos de procesamiento de artículos (APC) para las publicaciones de acceso abierto. Y ayudan a medir el impacto de los resultados de la investigación de la universidad.

Pero actualmente, los investigadores y el personal de la biblioteca realizan estas tareas utilizando una variedad de herramientas de diferentes proveedores. “Uno de los problemas a los que nos enfrentamos es la falta de interoperabilidad de las herramientas”, dice Khokhar. “Tenemos un sistema de gestión de subvenciones, un sistema separado de cálculo de costos, un sistema para administrar las publicaciones de investigación y un sistema para administrar los datos de la investigación. Tenemos un sistema diferente para ver el impacto de la investigación, y nuestro Sistema de Información de Investigación se está deformando para hacer cosas que no debía hacer”.

El tener que utilizar sistemas separados para cada una de estas funciones crea ineficiencias operativas. La universidad termina gastando más en costos de licencias, y el personal debe dedicar más tiempo del necesario para tratar de navegar por múltiples sistemas y coordinar esfuerzos. Esto planteará la cuestión de que los productos no pueden vincularse fácilmente con los datos de los que se derivan. Cuando estos objetos se almacenan en repositorios separados gestionados por diferentes equipos, vincularlos entre sí se convierte en un reto e incluye más posibilidades de errores.

Contar con una plataforma única basada en la nube que vincule los diversos aspectos del ciclo de vida de la investigación resolvería muchos de estos problemas. Esto es lo que la Universidad de Lancaster y otras cuatro instituciones de investigación líderes esperan lograr al asociarse con Ex Libris para crear una nueva plataforma de servicios de investigación llamada Esploro.

