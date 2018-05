El libro que desaparece a los tres meses de haber sido abierto

Si quieres acelerar la lectura, aquí está la solución ¡Un libro que desaparece! Seguro estás pensando: “¡¿Qué?!”; nosotros también lo hicimos, pero no, no es un libro salido de Hogwarts, se trata de una publicación de Eterna Cadencia, una editorial independiente de Argentina, que quiere revindicar la importancia del libro impreso, de los libreros y a las librerías como espacios mágicos.

Eterna Cadencia, una editorial argentina, ha publicado un libro cuyo contenido desaparece aproximadamente 120 días después de ser abierto por primera vez, ya que su tinta desaparecerá en tres meses y las páginas quedarán en blanco. La intención de este modelo de negocio es que no te des grandes márgenes para leer un libro, que probablemente finalmente abandonas. El lema de la editorial es «El Libro que no Puede Esperar», y su intención es que el lector se incentive con su lectura. Además de destacar la importancia del libro impreso, revindicar a los libreros y a las librerías como espacios mágicos.

El libro que han editado como pionero de esta colección se titula «El futuro no es nuestro», una compilación que contiene textos de 8 autores latinoamericanos de los años setenta y ochenta, que insta al lector a no demorarse ni dormirlo en la biblioteca. el propósito es difundir a estos nuevos autores que, de no ser leídos, pueden desaparecer.. Algunos dicen que esta iniciativa sólo esconde una maniobra publicitaria para darse a conocer.