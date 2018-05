Digital Literacy in Higher Education, Part II: An NMC Horizon Project Strategic Brief. Horizon, 2018

2017 Digital Literacy Impact Study

Parte I

Part II

La investigación del NMC examina el panorama actual de los marcos de alfabetización digital para iluminar sus múltiples dimensiones -técnicas, psicológicas e interpersonales- en torno a las cuales la capacidad de los estudiantes para producir nuevos contenidos genera una sensación de empoderamiento.

El New Media Consortium (NMC) publicó Digital Literacy in Higher Education, Part II: An NMC Horizon Project Strategic Brief (Alfabetización digital en la educación superior, parte II: Un informe estratégico del proyecto Horizon de NMC), una continuación de su informe estratégico de 2016 sobre alfabetización digital. Encargada por Adobe, esta investigación independiente se basa en las definiciones básicas establecidas de la alfabetización digital del informe de 2016, examinando la alfabetización digital a través de un lente global y específica de la disciplina para revelar nuevos contextos que están moldeando la forma en que los alumnos crean, descubren y evalúan críticamente el contenido digital.

Estudio sobre el impacto de la alfabetización digital en 2017: Un informe estratégico del proyecto Horizon de NMC descubre la perspectiva del alumno sobre cómo la alfabetización digital influye en la vida laboral después de la graduación.