Acceso a recursos en línea: Una guía para el bibliotecario moderno

Kristina, B. [e-Book] Access to Online Resources: A Guide for the Modern Librarian. Berlin, Springer, 2018

El libro ofrece una guía concisa para los bibliotecarios, ayudándoles a entender los desafíos, procesos y tecnologías involucrados en la gestión del acceso a los recursos en línea. Tras una introducción, el libro presenta casos de autenticación y autorización general. Ayuda a los lectores a entender la autenticación basada en web y proporciona los fundamentos del reconocimiento de direcciones IP de una manera fácil de entender. Un capítulo especial está dedicado al Security Assertion Markup Language (SAML), seguido de una descripción general de los conceptos clave de OpenID Connect. El libro concluye con pautas básicas para la resolución de problemas y recomendaciones para asistencia adicional. Los bibliotecarios se beneficiarán de esta lectura rápida y fácil, que desmitifica las tecnologías utilizadas, presenta escenarios de la vida real y explica cómo utilizar de forma competente la autenticación y la gestión de acceso.