Portada de New Yorker sobre Amazon en el año 2008

The New Yorker – Monday, June 9, 2008 – Issue # 4266 – Vol. 84 – N° 17 – « Summer Fiction Issue » – Cover “Book Lovers” by Adrian Tomine

The New Yorker es una revista estadounidense semanal que publica críticas, ensayos, reportajes de investigación y ficción. Aunque se concentra preferentemente en la vida social de Nueva York, The New Yorker tiene una amplia audiencia fuera de esta ciudad debido a la calidad de sus periodistas y a su caracter cosmopolita. En el número 4266 de junio de 2008, vemos una portada titulada Book Lovers” de Adrian Tomine, que resumen como empresas como Amazon están cambiando los hábitos de compra. En la escena nos aparece por una parte un librero abriendo su pequeña tienda de barrio, y en la puerta contigua un mensajero llevando un paquete con libros a una vecina. A pesar de que estos servicios nos proporcionan un acceso rápido a la cultura y a zonas donde no llegan las librerías, abogamos por el encanto de las librerías de barrio como centros de la cultura y del trato entre las personas, dos aspectos vitales que nos hacen mejores.