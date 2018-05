La libertad de prensa bajo amenaza en EE.UU.

“Media Freedom in US Under Threat” International Press Freedom

Los medios de comunicación de Estados Unidos -uno de los mejor protegidos del mundo- se enfrentan a desafíos que amenazan la libertad de prensa. Esta es la conclusión de un informe sobre la libertad de prensa, un año después de la toma de posesión del presidente Donald J. Trump.

A través de entrevistas con periodistas en Texas, Missouri, Wisconsin, Illinois y Washington D.C., la misión recopiló información sobre los desafíos que los trabajadores de los medios de comunicación enfrentan a nivel local y nacional.

El informe de la misión se publicó el 3 de mayo de 2018, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Demuestra que los ataques del presidente Trump a los medios de comunicación, a través de su cuenta de Twitter y en conferencias de prensa, están exacerbando un entorno ya hostil para los periodistas en Estados Unidos. Los hallazgos pintan un panorama perturbador para libertad de prensa en los Estados Unidos. En los últimos años, las organizaciones de defensa de la libertad de prensa se han preocupado cada vez más por los desafíos a los que se enfrentan los medios de comunicación en Estados Unidos (EE.UU.). Entre esos problemas figuran: el número sin precedentes de enjuiciamientos contra denunciantes; la restricción de la información pública por motivos de seguridad nacional; la estigmatización directa de los trabajadores de los medios de comunicación por parte de los políticos; y los ataques físicos y las detenciones arbitrarias de periodistas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Otras amenazas importantes a la libertad de los medios de comunicación en los EE.UU. son:

El hecho de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no reconozcan el derecho de los periodistas a informar libremente sobre acontecimientos de interés público.

Algunos periodistas han sido arrestados e incluso agredidos por agentes de la ley a nivel local y estatal, mientras cubrían protestas.

Aumento de las paradas y registros fronterizos a periodistas. Se ha pedido a los periodistas que entreguen dispositivos electrónicos, se les ha detenido o incluso se les ha denegado la entrada a los Estados Unidos.

Un sistema de libertad de información lento e insensible, que impide la divulgación de información de interés público.

El informe describe cinco áreas de intersección de preocupación, que son fundamentales para la la protección de la libertad de los medios de comunicación.

