Breeding, Marshall (2017). “Informe de sistemas de bibliotecas 2017. Visiones competitivas de tecnología, software abierto y flujo de trabajo”. El profesional de la información, v. 26, n. 3, pp. 543-557. https://doi.org/10.3145/epi.2017.may.21

Texto completo

La industria de software de bibliotecas ha entrado en una nueva fase con dos características: la adquisición y fusión de empresas, quedando cada vez menos nombres en el mercado, y la búsqueda de innovaciones tecnológicas. La elaboración de productos y servicios para el trabajo cada vez más complejo de las bibliotecas se concentra en un número cada vez menor de manos. No sólo se han consolidado entre sí las empresas centradas en tecnología, sino que también se han integrado en organizaciones de nivel superior con amplias carteras de diversas actividades empresariales. Los supervivientes de esta industria transformada tienen ahora la responsabilidad de suministrar innovación a partir de sus recursos y de su know how acumulado. Las empresas intentan mejorar los modernos sistemas ya disponibles basados en web que permiten la automatización tradicional de las bibliotecas, así como las posibilidades de descubrimiento. El progreso real dependerá del diseño innovador de los programas bibliotecarios que den soporte a las nuevas áreas de servicio emergentes dentro de cada tipo de biblioteca.