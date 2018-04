Realidad Aumentada: ¿Es la cámara la siguiente gran cosa en publicidad?

Augmented Reality: Is the Camera the Next Big Thing in Advertising?, [e-Book] BCG, 2018

La ubicuidad del smartphone y su cámara integrada ha dado lugar a una nueva era en el comportamiento de los consumidores. Los usuarios están cada vez más comprometidos con el mundo físico a través de un objetivo digital, pasando gran parte de su tiempo con su smartphone y cámara y compartiendo fotos y vídeos con sus amigos.

Se estima que en 2017 se tomaron 1,3 billones de fotografías en todo el mundo, casi cuatro veces más que en 2010, la mayoría de ellas en teléfonos inteligentes. En palabras del director ejecutivo de Snap, Evan Spiegel: “La cámara está pasando de ser una barrera que separa a los usuarios del mundo, a convertirse en una apertura para que los usuarios exploren el mundo”.

El “marketing de cámara” podría ser la próxima ola de marketing digital, similar al advenimiento de la publicidad web a mediados de la década de 1990 o al desarrollo de los primeros anuncios móviles a principios de esta década. Una forma específica de marketing de cámara, el uso de la realidad aumentada (RA), está ganando terreno rápidamente, como demuestra el meteórico ascenso de Pokémon Go a 50 millones de usuarios en Estados Unidos en cuestión de semanas.

Al combinar el mundo físico y el digital y permitir a los usuarios dar forma a sus experiencias de forma activa, la RA ofrece formas únicas para que los profesionales del marketing interactúen con los consumidores. Éstos pueden ir desde la sobreimpresión de marcas, pasando por la navegación y el wayfinding, hasta el showrooming virtual.

La encuesta de BCG, a más de 50 de los 200 anunciantes más importantes de los EE.UU. muestra que los anunciantes reconocen las oportunidades de la RA. Más de cuatro de cada cinco encuestados dijeron que el marketing de RA es una forma diferenciada de relacionarse con los clientes.