“Hable con los libros”, proyecto de Google que permite encontrar respuestas en los libros utilizando lenguaje natural e Inteligencia Artificial

“Talk to Books”

https://books.google.com/talktobooks/

La asombrosa nueva herramienta de búsqueda de Google responderá a cualquier pregunta leyendo miles de libros. Se trata de una nueva forma de encontrar respuestas sobre lo que se pregunta en Internet recuperando información directamente de los libros. Simplemente escribes una pregunta en ““Talk to Books” y la herramienta, que funciona con IA, escaneará cada frase de 100.000 volúmenes de la Búsqueda de libros de Google y generará una lista de posibles respuestas con el pasaje correspondiente en negrita.

La comprensión del lenguaje natural ha evolucionado sustancialmente en los últimos años, en parte debido al desarrollo de vectores de palabras que permiten que los algoritmos aprendan sobre las relaciones entre palabras, basándose en ejemplos de uso real del lenguaje. Estos modelos vectoriales mapean frases semánticamente similares a puntos cercanos basándose en la equivalencia, similitud o parentesco de ideas y lenguaje.

“Talk to Books” es una manera completamente nueva de explorar los libros comenzando por el nivel de oración, en lugar del hacerlo por autor o tema. El sistema -en experimentación- es capaz descubrir libros a partir de citas que responden a las preguntas planteadas por un potencial lector, obteniendo mejores resultados que usando palabras clave.

¿Cómo funciona?

El sistema utiliza miles de millones de líneas de diálogo para enseñar a una IA cómo fluyen las conversaciones humanas reales. Una vez que la IA ha aprendido de esos datos, es capaz de predecir la probabilidad de que una declaración siga a otra como respuesta. La técnica que utiliza para enseñar el lenguaje de las computadoras se llama aprendizaje automático, de esta manera el programa construye un modelo predictivo a partir de datos de entrada. La IA simplemente tiene en cuenta lo que se escribe y analiza un conjunto de muchas respuestas posibles para encontrar las que probablemente seguirían. De este modo cuando se escribe una pregunta o una afirmación, el modelo examina cada frase en más de 100.000 libros para encontrar las respuestas que probablemente serían las siguientes en una conversación. La frase de respuesta se muestra en negrita, junto con parte del texto que aparece junto a la frase para el contexto.

Por ejemplo si introducimos la pregunta How do you define serendipity? en “Talk to Books” nos aparecerá lo siguiente:

Experimenta con otros ejemplos tales como:

“How can I stop thinking and fall asleep?”

How did you meet your significant other?