Informe de la IFLA sobre los desafíos al derecho a la privacidad en la era digital

The right to privacy in the digital age. Paris: IFLA, 2018

En respuesta a una solicitud de pruebas sobre el derecho a la privacidad en la era digital, de las Naciones Unidas sobre la privacidad, la IFLA respondió destacando la importancia de la privacidad para la libertad intelectual y el papel que las bibliotecas pueden desempeñar en la consecución de este objetivo. En el informe se pone de relieve la valiosa función que pueden desempeñar las bibliotecas en la promoción y protección del derecho a la privacidad en la era digital.

El Consejo de Derechos Humanos adoptó el 23 de marzo de 2017 la resolución 34/7 sobre “el derecho a la privacidad en la era digital”. Esto conllevaba dos acciones de seguimiento: organizar un taller de expertos sobre el tema y preparar un informe. El objetivo era identificar principios, normas y definir las mejores prácticas en relación con la promoción y protección del derecho a la intimidad en la era digital.

El taller tuvo lugar los días 19 y 20 de febrero de 2019 en Ginebra. La presentación del informe tenía como fecha límite el 9 de abril de 2018. Así, la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) aprovechó la oportunidad para hacer una aportación significativa sobre los desafíos relacionados con el derecho a la intimidad en la era digital.