La Library of Congres propone un depósito único y obligatorio de libros electrónicos

Mandatory Deposit of Electronic-Only Books

AGENCY: U.S. Copyright Office, Library of Congress.

ACTION: Notice of proposed rulemaking.

Texto completo

En una notificación de la propuesta de reglamentación que se publicará el 16 de abril, la Biblioteca del Congreso comenzará a incluir los libros electrónicos publicados en virtud de una nueva norma de depósito obligatorio denominada “Mandatory Deposit of Electronic-Only Books“. El depósito obligatorio requiere que los editores envíen dos ejemplares de la “mejor edición” de la obra -la edición que la biblioteca considere más adecuada para sus fines- en un plazo de tres meses a partir de su publicación pero solo si existe una demanda de la biblioteca.

Anteriormente, la legislación del depósito obligatorio excluía específicamente las obras electrónicas exclusivas de la colección de obras susceptibles de derechos de autor. Si se aprueba la norma final, se mantendrá una diferencia clave: a diferencia de los libros impresos, que deben presentar dos copias en un plazo de tres meses a partir de su publicación, los libros electrónicos están sujetos a la norma sólo si así lo exige la biblioteca. La regla cubre a cualquier persona, incluso a los autores que se autopublican. Según la norma legal, un libro se considera “publicado” si se distribuye por venta, alquiler, arrendamiento u otra transferencia de propiedad.

Otras publicaciones sólo digitales – tales como podcasts, audiolibros, publicaciones seriadas, programas de ordenador, sitios web, blogs, publicaciones en medios sociales y correos electrónicos – no están sujetas a esta borma.