Revitalizar la privacidad y la confianza en un mundo impulsado por los datos

Revitalizing privacy and trust in a data-driven world. Key findings from The Global State of Information Security Survey 2018. [e-Book] London, PwC, 2018.

Texto completo

¿Cómo pueden las empresas gestionar mejor los crecientes riesgos para la privacidad y la seguridad de los datos? Violaciones masivas de datos, recolección constante de datos personales, puede parecer que la privacidad está muerta en la era digital. Pero la privacidad, la seguridad y la confianza son cada vez más vitales y están entrelazadas en nuestra sociedad basada en datos.

Según la Encuesta Global sobre el Estado de la Seguridad de la Información® (GSISS) de 2018, muchas organizaciones de todo el mundo necesitan una gestión de riesgos de privacidad más sólida que se integre mejor con la ciberseguridad. Para los directores ejecutivos y los consejos de administración, la pregunta existencial es menos sobre el futuro de la privacidad y más sobre el futuro de su propia organización: ¿Reunirá la empresa la voluntad y la imaginación necesarias para poner en marcha la gestión de riesgos de privacidad? ¿Aprovechará ese impulso e integrará la ciberseguridad, esforzándose por convertirse en una marca de confianza para la innovación responsable y el uso de datos? ¿O cederá su lugar en el mercado a competidores más comprometidos?