La excepción para la minería de textos y datos (TDM) en la propuesta de Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital – Aspectos jurídicos

“The Exception for Text and Data Mining (TDM) in the Proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market – Legal Aspects” European Parliament Research Service, February 2018

Texto completo

Este análisis en profundidad, encargado por el Departamento de Política de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo a petición de la Comisión de Asuntos Jurídicos (Comisión JURI), es una contribución al taller sobre “Extracción de textos y datos” celebrado el 22 de febrero de 2018 en Bruselas. En él se analiza la propuesta de la Comisión (que introduce en el artículo 3 una excepción obligatoria a los derechos de autor que permite la extracción de textos y datos de obras protegidas), se evalúan sus efectos positivos y negativos y se formulan algunas sugerencias de posibles mejoras. También se revisan las ventajas de introducir una “cláusula abierta” además de una lista enumerada de excepciones para abordar algunos de los problemas relacionados.