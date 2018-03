Hacia un futuro de consumo de 5G. Seis llamamientos a la acción de los consumidores para que los operadores reconsideren la banda ancha móvil

¨Towards a 5G consumer future. Six calls to action from consumers for operators to rethink mobile broadband¨. Ericsson ConsumerLab, 2018

La promesa de 5G tiene el potencial de cambiar completamente la forma en que interactuamos con los dispositivos inalámbricos, desde los teléfonos inteligentes hasta los automóviles. Aunque las incógnitas son muchas y aún quedan cuestiones técnicas por resolver, un futuro de 5G depende en última instancia de las expectativas de los consumidores y de las empresas.

Este informe considera seis llamadas a la acción por parte de los consumidores sobre las que los operadores deben actuar, para impulsar la satisfacción del consumidor y monetizar la banda ancha móvil para un futuro de 5G.