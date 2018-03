Generación #hashtag: una nueva ola de contenidos en la era de los nativos digitales

Generation #hashtag: a new wave of content in the age of digital natives. Bain & company, 2014

Texto completo

Según los datos aportados por la encuesta anual de Bain & Company a más de 7.000 consumidores en Europa, EE.UU. y Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en las economías desarrolladas, el 63% de los adultos mayores de 36 años ven vídeo en línea, el 93% escuchan música digital y el 34% leen libros electrónicos. Los porcentajes para los consumidores más jóvenes son aún más altos: el 87% de los consumidores de entre 15 y 25 años ven vídeos en línea, el 98% escuchan música digital y el 46% leen libros electrónicos.