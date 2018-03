Müller, G., J. J. Locane, et al. (2018). [e-Book] Re-mapping World Literature. Writing, Book Markets and Epistemologies between Latin America and the Global South / Escrituras, mercados y epistemologías entre América Latina y el Sur Global, De Gruyter Texto completo: https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/490070

El objetivo de este libro es modificar el enfoque de la dinámica centro-periferia común de la investigación sobre literatura mundial: Utilizando el ejemplo de las literaturas latinoamericanas, este estudio proporciona ideas innovadoras sobre el modelado literario de experiencias históricas compartidas, corrientes epistemológicas cruzadas y procesos del mercado del libro dentro del Sur Global que hasta ahora ha recibido poca atención.