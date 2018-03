Indización de obras de ficción en bibliotecas: evaluación y adecuación del Modelo para Indexación de Ficción (MENTIF)

Spotti Lopes Fujita, Mariângela and Sabbag, Deise Maria Antonio and Piovezan dos Santos, Luciana Beatriz and Rodrigues de Barros Ribas, Rosane and Sampaio Rosas, Fábio and Correia Bueno Degasperi, Márcia Indexação de obras de ficção em bibliotecas: avaliação e adequação do Modelo para Indexação de Ficção (MENTIF). Palabra Clave, 2017, vol. 7, n. 1,

Texto completo

La indización de obras de ficción en catálogos de bibliotecas requiere una metodología adecuada vinculada a la estructura textual de las narrativas de ficción. La falta de una metodología de indización limita la representación y recuperación de los temas del catálogo. La propuesta metodológica del Modelo de Indización de Ficción (MENTIF) aumenta los puntos de acceso de materias en los registros bibliográficos durante la recuperación de estos contenidos por otros términos que no sean la representación de “literatura de ficción”. La investigación sobre indización de obras de ficción tiene como objetivo ajustar el Modelo de indización de ficción (MENTIF) realizado por investigadores y catalogadores. Para ello se llevaron a cabo cuatro etapas de evaluación, que incluyeron el análisis de registros bibliográficos y la aplicación de cuestionarios para recoger datos sobre satisfacción e insatisfacción. Los resultados obtenidos permitieron un ajuste del MENTIF de acuerdo con la restricción temporal de la tarea, así como considerar las estrategias cognitivas y socio-cognitivas de los catalogadores.