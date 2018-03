¿Cárcel por no devolver libros atrasados de la biblioteca?

Este hombre, Jory Enck, fue arrestado por tener materiales de la biblioteca pública de Coppera Cove, Texas, durante más de tres años.

PUBLIC LIBRARIES

PROMOTING LOCAL PUBLIC LIBRARIES SINCE 1999

Jail time for overdue library books?

JANUARY 2, 2014

Ver texto completo

En su mayor parte, las bibliotecas son un servicio gratuito que las personas disfrutan, pero alguien se olvida de devolver a tiempo los libros de la biblioteca se establecen sanciones de limitación del servicio, e incluso en algunos países multas en dinero. Por lo general, la gente devuelve un libro antes de que sea demasiado tarde para evitar el aumento de las multas. A veces, sin embargo, ciertos eventos en la vida pueden interferir en el camino de devolver un artículo de la biblioteca a tiempo.

En Copperas Cove, Texas, un hombre llamado Jory Enck fue encarcelado recientemente por no haber devuelto una guía de estudio del GED de hace tres años! Desde 2002, la biblioteca municipal ha tenido una regla estricta cuando se trata de libros atrasados. Después de 20 días, se cursa una orden a la persona que llevó prestado el libro atrasado y se les impone una multa de 200$ por cada veinte días que trascurran sin devolver el libro. La política de la biblioteca de la ciudad establece que si un usuario tiene los materiales atrasados por más de 90 días y no responde a las llamadas y cartas será notificado mediante una orden a las autoridades. De modo que la multa a Joy ascendió a 10.800 dólares. ¿Cuál fue la razón para no devolver el libro? Que estaba arrestado por robo y pasó tres años en la cárcel impidiéndole volver a casa y devolver el libro a tiempo. Eventualmente, fue puesto en libertad bajo fianza de 200 dólares.

Otros estados tienen políticas más estrictas

Desde este incidente, ha habido muchos comentarios en línea sobre la legislación de Texas y sus políticas en relación a los libros. Aunque mucha gente piensa que estas incidencias son ridículas e inauditas, muchas ciudades están aumentando el costo de las multas atrasadas para compensar la reducción de los presupuestos. Después de una cierta cantidad de días, un libro vencido puede ser considerado robado y el usuario podría ser multado no sólo por los cargos habituales de atraso, sino también por robo. Algunos estados han arrestado o encarcelado a individuos por la misma razón.

Otros casos conocidos de este tipo incluyen dos mujeres en Baytown, Texas que fueron arrestadas en 2006 y 2010 cuando fueron detenidas por un delito de tráfico. Cuando la policía vio que estas mujeres tenían una orden pendiente por multas de la biblioteca, no tuvo otra opción que arrestarlas. En Charlton, MA, la policía visitó la casa de un niño de 5 años para recoger sus libros atrasados. En Freeport, PA, la policía llamó a los padres de un niño de 4 años que acumuló más de 80$ en multas atrasadas por sólo cuatro libros!

En el 2011, un hombre en Newtown, Iowa estuvo un poco más de una semana en la cárcel por no devolver 6 CDs y 11 libros de la biblioteca, con un total de débitos de más de 770$ en multas atrasadas. A pesar de que estos casos no son tan comunes como otros delitos, están comenzando a aumentar su prevalencia debido a la disminución de los presupuestos que las bibliotecas están tratando de compensar.

Muchas personas se preguntan si estas políticas están ayudando realmente a la financiación de las bibliotecas. Recientemente se llevó a cabo una encuesta en 150 bibliotecas de Texas. Contaban alrededor de 966.000 artículos de la biblioteca que estaban atrasados el tiempo suficiente para ser considerados perdidos o robados. Sólo en Texas, a las bibliotecas les cuesta aproximadamente 18 millones de dólares enviar las órdenes, multas y recuperar los libros, o comprar libros nuevos.

Como se puede ver, muchas bibliotecas de Estados Unidos están luchando para llegar a fin de mes y están creando políticas estrictas y costosas para compensar la falta de fondos monetarios.