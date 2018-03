Leyes sobre el borrado de información en línea

Laws on Erasure of Online Information: Canada • France • European Union • Germany • Israel Japan • New Zealand • Norway • Portugal Russia • Spain • United Kingdom. Washington D. C., The Law Library of Congress, Global Legal Research Center, 2017.

Este informe describe las leyes de doce jurisdicciones que tienen alguna forma de recurso disponible que permite la eliminación de datos en línea basados en el daño a la privacidad de los individuos o intereses de reputación, incluyendo pero no limitado a la difamación. Seis de los países encuestados se encuentran dentro de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo, por lo que han aplicado la legislación de la UE. También se examinan cinco jurisdicciones no pertenecientes a la UE.

El análisis comparativo entre las distintas jurisdicciones plantea problemas terminológicos, ya que el lenguaje jurídico entre las distintas jurisdicciones parece a veces mezclar conceptos que podrían considerarse analíticamente distintos. La legislación de la UE, por ejemplo, utiliza las frases “derecho de borrado” y el “derecho a ser olvidado” sinónimamente, eliminando la diferencia entre el derecho a corregir datos incorrectos o incompletos en los documentos de origen y el derecho a que se eliminen los resultados de la búsqueda, independientemente de si el material fuente subyacente se ha alterado o eliminado.

Países de la UE. Como se describe detalladamente en la encuesta de la UE, la legislación de la UE en este ámbito surgió de una Directiva de protección de datos de 1995 que daba a las personas el derecho a borrar datos erróneos o incompletos. Una decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 2014 amplió este derecho para establecer el derecho a eliminar los resultados de la búsqueda de información personal incluso sin suprimir dicha información de la publicación original, cuando los intereses de privacidad de las personas compensan el interés público en mantener la información. Un Reglamento de 2016 que se aplicará en todos los Estados miembros de la UE antes del 25 de mayo de 2018 codificará la decisión de 2014.

La mayoría de los países de la UE encuestados, además del Derecho comunitario, tienen una legislación nacional paralela que regula los contenidos nocivos en línea. El Reino Unido, que está previsto que abandone la UE, tiene sin embargo una legislación pendiente para actualizar su legislación sobre protección de datos que abordará cómo se aplicarán determinadas disposiciones del Reglamento de la UE de 2016.

Los países encuestados de fuera de la UE tienen una serie de puntos de vista diversos sobre estos temas:

Rusia tiene sanciones penales por “invasión de la privacidad personal” por la difusión ilegal de información privada sobre una persona, que se ha utilizado para perseguir la “pornografía por venganza”. Su Código Civil establece el derecho a exigir la eliminación de las imágenes que se distribuyen indebidamente en Internet, y en virtud de su Ley de Información reconoce el derecho a ser olvidadas -el derecho de los solicitantes a solicitar a los operadores de motores de búsqueda que eliminen los resultados de búsqueda ilegales, inexactos u obsoletos.

Nueva Zelanda dispone de sólidos recursos legales para resolver los contenidos nocivos en línea.

Canadá. La legislación canadiense no sólo prevé la tramitación de las denuncias relativas a cuestiones de privacidad y reputación por conducto de la Oficina del Comisionado para la Privacidad, sino también de recursos judiciales que incluyen medidas cautelares contra los motores de búsqueda para que los sitios web que no figuren en las listas puedan ser eliminados.

Japón. La ley japonesa permite a los proveedores de alojamiento de Internet eliminar el contenido difamatorio, y así establecer un refugio seguro contra la responsabilidad de dichos proveedores, además de disponer de un mecanismo para que las víctimas soliciten la eliminación de la información infractora y aplica un mecanismo más fácil y rápido para bloquear la “venganza pornográfica”. También proporciona un medio por el cual las víctimas pueden obtener la identificación de los delincuentes del proveedor de servicios.

Israel. La Ley de difamación de Israel ha sido aplicada por un tribunal contra Google por no haber cambiado un código técnico que derivó en información difamatoria en las búsquedas en línea.