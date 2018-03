Libraries of the future: super connectivity and a national stature

¿Cómo será la biblioteca pública en el futuro? El sentimiento es casi universal en el sentido de que la biblioteca pública -abierta a todos los estratos de una comunidad y al servicio de todos ellos- es un activo y un tesoro público que debe protegerse y actualizarse, aunque necesariamente se ve afectada por los cambios que conlleva la era digital.

La semana pasada se reunió un grupo de líderes bibliotecarios en Colorado junto con líderes de pensamiento, políticos, tecnólogos, empresarios y filantropos para considerar y planear el futuro de la biblioteca pública. Asistidos por facilitadores del Instituto Aspen, los participantes en la Leadership Roundtable on Library Innovation, parte del Aspen Institute Dialogue on Public Libraries y con el apoyo de la Fundación Knight, trabajaron durante tres días en propuestas para guiar a las bibliotecas a través del difícil camino de determinar cual será su relevancia en el futuro.

Necesidad de innovar continuamente

Hay cerca de 9.500 bibliotecas públicas en los Estados Unidos, la mayoría de las cuales sirven a comunidades pequeñas y medianas. Probablemente 8.500 de ellos no están interesados en la innovación, sugirió un director de una biblioteca urbana. Pero no innovar es un gran error para las bibliotecas en una era en la que la tecnología de la información digital y el crecimiento exponencial del poder de computación están transformando la industria. La mayoría de los reunidos en Aspen creen que las bibliotecas también se verán radicalmente afectadas por estos cambios. Así algunas opiniones de los asistentes afirmaban que “las bibliotecas son un importante activo que no se ha aprovechado de la mejor manera en la era digital “, dijo un participante de la mesa redonda.. “Las bibliotecas necesitamos desarrollar un mayor sentido del cambio.” …”Las bibliotecas deben cambiar continuamente. Ya no pueden innovar y esperar que eso dure cinco años”.

Importancia de los espacios físicos

Si bien la mayoría de los participantes en la mesa redonda estuvieron muy de acuerdo en que los edificios físicos que albergan las bibliotecas siguen siendo tan relevantes como siempre, aunque en el futuro su utilidad estará más orientada a ser un lugar de reunión de la comunidad más que un mero depósito de libros y medios físicos.

Necesidad de acceder y proporcionar servicios a través de superconectividad

Por otra parte, la conectividad digital al mundo de los datos se está volviendo cada vez más importante. Una de las principales recomendaciones de Aspen es que más bibliotecas (grandes y pequeñas) tengan capacidad de “superconectividad”, lo que significa añadir conectividad de 10 gigabits a Internet. De este modo la biblioteca tendría una capacidad masiva (vía conexiones de fibra óptica) para la transferencia de datos dentro y fuera del edificio. Una biblioteca con súper conectividad tendría la capacidad para que los usuarios siempre pudieran ver vídeos en tiempo real sin las fallas y retrasos comunes de hoy en día, sin importar cuántas personas en la biblioteca estén viendo vídeo a la vez.

Una gran parte de las personas que buscan orientación y recursos para iniciar nuevos negocios y avanzar en sus carreras usan las bibliotecas para estos propósitos. La súper conectividad tiene el potencial de convertir la biblioteca comunitaria en un centro de desarrollo económico abierto a personas de todos los niveles de ingresos. La propuesta de la mesa redonda prevé que las personas colaboren con la biblioteca en la creación de negocios, gracias al alto ancho de banda libre disponible y otros recursos bibliotecarios. Un fuerte beneficiario de la superconectividad en la biblioteca sería el movimiento del fabricante (makerspaces). Debido a que la biblioteca sirve a todo el mundo, hay oportunidades disponibles para aquellos que no pueden permitirse ofrecer conectividad comercial, lo que permite a las bibliotecas desempeñar un papel más importante en la reducción de la brecha económica por desigualdad de ingresos.

Un futuro ejemplo del potencial de la súperconectividad podría ser que las bibliotecas en todo Estados Unidos construyan salas de reuniones virtuales, donde se utilicen hologramas e imágenes en 3D para que las personas dispersas físicamente se reúnan en un formato tan bueno o tal vez mejor que las reuniones en persona, a un costo mucho menor y sin perder tiempo en desplazarse a otro lugar. Con un espacio de reunión de telepresencia gratuito o de bajo costo en cada comunidad con una biblioteca, la creación de negocios y otras formas de colaboración a larga distancia cambiarían y esta sería una buena oportunidad para proporcionar servicios de valor añadido por parte de las bibliotecas.

Los próximos años son el mejor momento para acceder a la súperconectividad. Incluso las bibliotecas pequeñas pueden considerarlo, por cortesía del Programa de Escuelas y Bibliotecas dotado con 3.9 mil millones de dólares del Fondo de Servicio Universal, conocido como E-Rate, administrado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). E-Rate ofrece descuentos en telecomunicaciones, acceso a Internet y conexiones internas. Las escuelas y bibliotecas seleccionadas en el proyecto sólo pagarían entre el 10 y el 80 por ciento del costo, con un costo promedio que ronda el 20 por ciento El dinero E-Rate se destina a la inversión en lugar de pagar por los servicios; las bibliotecas buscarían construir su propia infraestructura de conectividad, incluyendo el servicio Wi-Fi ampliado dentro de sus edificios.

Jonathan Chambers, jefe de la Oficina de Planificación Estratégica y Análisis de Políticas de la FCC y participante en la mesa redonda Aspen, dijo que las bibliotecas han recibido un pequeño porcentaje de los fondos de E-Rate en comparación con las escuelas. La razón es simplemente que el proceso de solicitud es complicado y las bibliotecas no suelen tener la experiencia tecnológica interna necesaria para solicitar fondos con éxito. Sin embargo, hay empresas de consultoría que se especializan en ayudar a los solicitantes.

Colaboración a nivel regional y nacional

Otra recomendación de la mesa redonda Aspen es que las bibliotecas pueden y deben centrarse más en la colaboración a nivel regional e incluso nacional. Es necesario tener en cuenta no sólo en lo que una biblioteca puede hacer por su comunidad inmediata, sino también en lo que las bibliotecas pueden hacer como grupo, sugirió un participante de la mesa redonda. Áreas temáticas como la integración de la inmigración, por ejemplo, son importantes para más de una ciudad en una región, por lo que la colaboración en la preparación y creación de materiales producirá un conjunto más valioso de recursos, incluyendo discusiones conjuntas y eventos educativos.

Extendiendo la idea de una mayor colaboración bibliotecaria, los participantes de Aspen propusieron un programa denominado ‘America’s Civic Square’ – una infraestructura y plataforma que conectaría bibliotecas a nivel nacional. Pues onsideran que el valor que tiene un proyecto nacional es una forma de aumentar la importancia de las bibliotecas para informar a la gente y abordar los problemas actuales.

Esta colaboración entre las bibliotecas nacionales podría responder a las crisis, desde los efectos del cambio climático hasta los problemas policiales. El producto de tal colaboración utilizando la plataforma ‘America’s Civic Square’ podría incluir: eventos simultáneos en bibliotecas de todo el país; exposiciones; colecciones de recursos e historias personales; bases de datos interactivas compartidas; programación compartida para niños; etc.

Los participantes en las mesas redondas consideran que una iniciativa nacional de este tipo es un medio para que las bibliotecas de todo el mundo se involucren en cuestiones sociales que pueden ser controvertidas, pero que a la vez siguen siendo imparciales y neutrales al informar a sus comunidades. Las bibliotecas podrían, por ejemplo, adentrarse más profundamente en foros de hospedaje en persona y atención en línea. Podrían proporcionar servicios en torno a temas que apoyan a los miembros de la comunidad; por ejemplo, ofrecer asistencia para simplificar las solicitudes de inmigración. De este modo, la biblioteca del futuro se integrará mejor con otras bibliotecas, como un recurso nacional construido sobre los muchos activos de las bibliotecas locales.

Cambiar la cultura bibliotecaria resistente al cambio

La mesa redonda de bibliotecas de Aspen dio lugar a muchas más recomendaciones, incluyendo cómo cambiar la cultura bibliotecaria que podría ser resistente al cambio. Estos individuos pueden trabajar como críticos para la transición de las bibliotecas a la era digital y de gran ancho de banda, que se sumarían a los bibliotecarios más innovadores que pueden no tener la educación y credenciales bibliotecarias tradicionales, incluido el talento técnico de alto nivel. Además, también las asociaciones y colaboraciones externas con otras organizaciones comunitarias se consideran cruciales en este proceso de cambio.