La mitad de las publicaciones científicas del mundo están en acceso abierto

Según datos proporcionados en el estudio “The state of OA: a large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles publicado en PeerJ OA, un 47% de las publicaciones científicas del mundo están en acceso abierto. El estudio extrajo estos datos de Unpaywall, la base de datos sobre acceso abierto de artículos de revista más grande del mundo que contiene más de 90 millones de artículos científicos. Como vemos en el estudio el aumento de los artículos de acceso abierto se incrementa en lso años 90, a partir de la creación del movimiento para el acceso abierto. Y según esta proyección basada en el ritmo de crecimiento actual, tal como observamos en el gráfico, el 100% de los artículos científicos estarán en abierto en el año 2040 (color naranja)

Otra de las cuestiones que aporta el estudio es que los mecanismo más comunes para llegar al acceso abierto no es la ruta dorada, ni la verde, ni siquiera la híbrida, sino más bien la categoría denominada “Bronce”, es decir artículos nacidos para la lectura libre en el sitio web del editor, sin una licencia abierta explícita. El documento también analiza la ventaja de cita de los artículos en acceso abierto, corroborando que teniendo en cuenta la edad de los artículos y la disciplina, los artículos de OA reciben un 18% más de citaciones que el promedio, un efecto impulsado principalmente por las rutas verde o híbrido.

Porcentaje de artículo según las diferentes rutas