Chistes de humor bibliotecario de Richard Lee

“His Alma Mater was a library school”

Richard Lee fue director de la Biblioteca Pública de Waukegan desde 2003 hasta su jubilación en 2017. Lee también se ha desempeñado como Director de Pueblo City-County Library en Colorado (1999-2003) y Administrador de Summerlin Library & Performing Arts Center en Las Vegas (1988-1999).

Los chistes de humor gráfico de Richard Lee se publicaron en American Libraries, sus dibujos de Lee son un tesoro del humor clásico y original sobre el mundo de las bibliotecas y se publicaron principalmente en los años 90 y 2000, aunque muchos de los chistes siguen siendo relevantes para las bibliotecas de hoy en día.

Lee también tiene un libro de 1992, You Can Tell Your Kid Will Grow Up to Be a Librarian When: Cartoons About the Profession, y proporcionó ilustraciones para el libro de Will Manley de 1995, The Truth About Catalogers.

Lee juega sobre los estereotipos clásicos de bibliotecas y bibliotecarios, así como sobre las luchas diarias y las rarezas de las bibliotecas. Por ejemplo, en la imagen de abajo una usuaria pide al bibliotecario que le enseñe una foto del patrón de China, que usaron en la Fiesta del Té de Boston.

“Show me a picture of the China pattern, they used at the Boston Tea Party”

Los dibujos animados de abajo son de “What Really Bugs Me!” de Richard Lee. serie. El dibujo animado de la izquierda decía:”Cuando te nombran para que digas unas palabras amables para el departamento de niños que acaba de salir Ike, el pez dorado de compañía.” El dibujo animado de la derecha decía:”Cuando la última persona que usó la fotocopiadora lo deja en’ agrandar'”.

“When the last person to use the copier leaves it on ‘enlarge.’”

El dibujo de abajo es de la seria “What Really Bugs Me!” (Lo que realmente me molesta!) de Richard Lee

En este otro chiste un bibliotecario va a una agencia matrimonial en busca de pareja y pregunta ” “Escriba, catalogador solitario busca a una mujer en un restaurante a la luz de las velas, que camine bajo la lluvia y baile al amanecer”, “si usted lo desea -contesta la empleada de la agencia – “La parte del catalogador podemos arreglarla, Sr Hamby”.

You’ve got, Lonely cataloger seek woman from candle light dining, walks in the rain and dancing withil dawn. If you drop “The cataloguer part, i think we can fix you up Mr. Hamby”

En la siguiente viñeta Lee hace mención a la capacidad económica de los profesionales de las bibliotecas como profesionales no muy bien pagados “Y tú, Alice, ¿aceptas a este bibliotecario por esposo en la riqueza o en la pobreza?, y déjame enfatizar lo de en la pobreza”

“… And do you Alice, take this librarian for richer orpoorer, and let me empathize poover”

Por último una tirá cómica titualda “¿Y si tu director de la biblioteca fuera fanático del béisbol?”

“What if Your Library Director Was a Baseball Fanatic?”