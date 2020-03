Plataformas piratas de Acceso Abierto como desobediencia civil: ¿Es ético violar los muros de pago de las publicaciones académicas de pago?

James, Jack E. “Pirate Open Access as Electronic Civil Disobedience: Is It Ethical to Breach the Paywalls of Monetized Academic Publishing?” JASIST 2020. Early View

https://doi.org/10.1002/asi.24351

El acceso abierto ha sido durante mucho tiempo un ideal de la publicación académica. Sin embargo, en contra de las expectativas iniciales, el costo del acceso a los conocimientos científicos publicados aumentó tras la llegada de Internet y el procesamiento electrónico. Un análisis de la ética de las disposiciones actuales en materia de publicaciones académicas muestra que la monetización y el secuestro de los conocimientos científicos detrás de los muros de pago violan el principio de equidad y perjudican el interés público. Tras decenios de esfuerzos fallidos por remediar la situación, existen motivos éticos para que los consumidores de conocimientos científicos invoquen el derecho a la desobediencia civil colectiva, incluido el apoyo al acceso abierto de los piratas. ¿Podría ser ésta la mejor opción de que disponen los consumidores de conocimientos científicos para eliminar los obstáculos al conocimiento que pertenece por derecho al dominio público?

El OA pirata generalmente se refiere al acceso no autorizado a la literatura científica secuestrada detrás de los muros de pago. Su uso es común, como lo ejemplifica el gran plataforma pirata de acceso a materiales académicos, Sci-Hub, que proporciona la descarga directa a más de 50 millones de artículos de revistas científicas. Aunque existe un entendimiento general de que el OA pirata amenaza los intereses de los editores, se han analizado poco los posibles beneficios que conlleva el OA pirata para el interés público. Enmarcado como desobediencia civil electrónica, el uso de OA pirata puede ser visto como una acción legítima con el fin de iniciar una nueva era de OA universal, haciendo inviable la actual explotación con fines de lucro de los conocimientos científicos. Específicamente, parece que una proporción, al menos, de la credenciales en línea que utiliza Sci-Hub para evitar las barreras de pago proceden de donaciones voluntarias de personas anónimas que tienen un derecho de acceso legítimo. Sin embargo, también parece ser que muchas de estas credenciales en línea se obtuvieron por medio de phishing, o suplantación de identidades. En cualquier caso, el uso del sitio ha creció rápidamente, con millones de usuarios en todo el mundo que descargaron unos 28 millones de artículos en los 6 meses hasta marzo de 2016 (Bohannon, 2016). A partir de marzo de 2017, se informó que el sitio alberga aproximadamente el 80% de todos los artículos de revistas científicas publicadas (Himmelstein et al., 2018)

A pesar de su evidente popularidad, Sci-Hub provoca opiniones contrarias , incluyendo un nivel palpable de inquietud respecto a su papel y futuro en la publicación académica. En un reciente “análisis a gran escala sobre la prevalencia e impacto de la publicación de OA, el “acceso abierto” se definió de manera que excluyó de la consideración a los piratas OA y Sci-Hub (Piwowar et al., 2018). El impulso para ignorar a SciHub parece provenir de la opinión de que su cuestionable legalidad se adelanta a cualquier consideración que se haga sobre el papel que podría tener en el avance de las aspiraciones del OA. Sin embargo, a la luz de las pautas de uso actuales, los análisis que utilizan definiciones de OA que niegan la existencia y el impacto actual del Acceso Abierto Pirata difícilmente puede esperar producir recomendaciones sólidas para resolver los dilemas actuales sobre la publicación académica. Además, la exclusión preventiva de Sci-Hub como plataforma ilegal ignora el derecho que tienen los ciudadanos en las sociedades democráticas a desafiar, incluso por medio de desobediencia civil, cualquier convención legal percibida como injusta.

¿Qué se puede decir de la legalidad de Sci-Hub? En 2015, Elsevier, la mayor editorial académica del mundo, presentó una demanda en los Estados Unidos contra Sci-Hub, cargando, entre otras cosas, contra que opera como “una red internacional de piratería e infracción de derechos de autor”; incluyendo la reproducción y distribución ilegal de copias de las obras de Elsevier con derechos de autor y los derechos de autor obras de otras editoriales”. En 2017, el tribunal falló a favor de Elsevier, concediendo al editor 15 millones de dólares por daños y perjuicios. En una demanda separada en 2017, Elbakyan y Sci-Hub se enfrentaron a cargos similares presentados por la American Chemical Society, interponiéndoles una nueva multa de 4,8 millones de dólares por daños y perjuicios. Aunque se han hecho intentos por dejar inactivos los dominios de Sci-Hub de acuerdo con una orden judicial, el sitio ha permanecido más o menos continuamente accesible con la publicación en línea con nombres de dominio alternativos. Y bajo el peligro de ser arrestada por piratear, Elbakyan permanece en la clandestinidad y fuera del alcance de una posible extradición a estados Unidos.

El Movimiento de Acceso Abierto, que expresa opiniones similares a las del programador y activista informático americano Aaron Swartz. En “Guerrilla Open Access Manifesto“, Swartz articuló la creencia del movimiento de que la ciencia debe ser publicada “bajo condiciones que permitan a cualquier persona acceder a ella”. Después de descargar en masa los documentos académicos en 2011, Swartz fue arrestado por cargos similares como los que fueron más tarde esgrimidos contra Elbakyan y Sci-Hub. En 2013, enfrentando devastadoras penalidades financieras y una potencialmente larga sentencia de cárcel, Swartz se suicidó.

Sin embargo, muchos de los usos de Sci-Hub tiene más que ver con la conveniencia que con la protesta, con muchos usuarios que tienen legítimos acceso a artículos que supuestamente prefieren Sci-Hub porque ofrece una experiencia mejor (Gardner, McLaughlin, & Asher, 2017). Podría decirse que los ciudadanos no deberían infringir las leyes para razones de mera conveniencia. A la inversa, tampoco debería la condición jurídica por sí sola ser la única consideración que obligue a los ciudadanos a cumplir con las leyes. Más bien, le corresponde a los ciudadanos concienciados para considerar la justicia de las leyes y comportarse como dicta su conciencia. Bajo esa premisa, cuando la conciencia dicta, los ciudadanos tienen el deber moral de protestar por los gravámenes que consideran injusto. A veces, la objeción a los acuerdos injustos incluye la escalada de la protesta de conciencia al nivel de desobediencia civil si otros medios de objeción fallan.

Suponiendo, pues, que el ideal secular de maximizar el acceso al conocimiento científico sea de interés público, el principio de equidad justifica que los consumidores de conocimientos científicos consideren el estado actual de la publicación académica y hagan un balance de los imperativos morales implícitos.