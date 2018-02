Derechos de autor para bibliotecas en 2018

Copyright for Libraries in 2018 – Part 1. The Hague: IFLA, 2018

Texto completo

Las leyes del derecho de autor en todo el mundo cambian constantemente en un intento de adaptarse -o reaccionar- al mundo digital. Estos cambios pueden tener un gran impacto en el funcionamiento de las bibliotecas y en el servicio público que prestan. Mientras que algunas reformas ofrecen nuevas posibilidades y seguridad jurídica, otras miran hacia atrás e intentan utilizar la ley para restringir la capacidad de las bibliotecas de garantizar a sus usuarios un acceso significativo a la información.

Por ello el comité de derechos de autor de la IFLA y otros comités y redes de asuntos legales, han compilado un inventario de las reformas recientes y en curso que afectan a las bibliotecas y sus servicios en todo el mundo. Después de la primera parte, la segunda parte identificará los temas que parecen estar adquiriendo importancia en las reformas de los derechos de autor, y el enfoque que están adoptando los países.