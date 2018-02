Cómo vendí 80.000 libros: Marketing de libros para autores de autopublicación a través de Amazon y otros minoristas

Rutkowska, Alinka ; Delgado, Nikki “How I Sold 80000 Books: Book Marketing for Authors – Self Publishing through Amazon andOther Retailers“. Amazon, 2016

Gratis en Amazon

Previo registro

Descubra cómo usted también puede vender 80.000 libros aunque aún no haya vendido ni un solo ejemplar! Advertencia: La lectura de este Premio al Libro Favorito de los Lectores de 2016 y la implementación de sus estrategias pueden causar un aumento significativo en los ingresos. La verdad sobre la comercialización del libro para los autores: qué consejos de marketing del libro realmente funcionan y cuáles son una pérdida de tiempo; La única estrategia más poderosa para conseguir lectores en Amazon; Por qué la autoedición a través de Amazon no es la única estrategia de marketing y cómo aumentar significativamente sus ventas de libros siguiendo caminos menos transitados.