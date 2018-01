Cómo elaborar un programa de alfabetización de adultos

Stoneman-Bell, S. and I. Yankwitt. [e-Book] Investing in Quality: A Blueprint for Adult Literacy Programs and Funders. New York, The Literacy Assistance Center (LAC), 2018.

El informe detalla 14 “Building Blocks” de un programa integral de alfabetización de adultos basado en la comunidad, identifica los recursos necesarios para implementarlo plenamente, e incluye un modelo de costos único en su género. El LAC planea utilizar este informe como parte de la asistencia técnica al campo, así como abogar por un aumento en las tasas de financiamiento para los programas de alfabetización.

Las habilidades de alfabetización dan a las personas el poder de comunicarse, tomar decisiones informadas, acceder a recursos y oportunidades y, en última instancia, transformar sus vidas en el mundo que las rodea. La alfabetización es la base de comunidades comprometidas, productivas, seguras y conectadas. En la ciudad de Nueva York -donde uno de cada tres adultos carece de suficientes aptitudes de alfabetización-, la inversión en una educación de adultos de alta calidad es esencial para promover el bienestar individual y colectivo.

En la primavera de 2016, mientras que los defensores en la ciudad de Nueva York pidieron un aumento significativo en el financiamiento de los servicios de alfabetización de adultos, los funcionarios municipales, los encargados de formular políticas y los financiadores preguntaron: ¿Cuáles son las características definitorias de un programa de alfabetización de adultos de calidad y cuánto cuesta ponerlo en marcha? Para responder a estas preguntas, el Centro de Asistencia para la Alfabetización -con el apoyo del Departamento de Desarrollo Juvenil y Comunitario de la Ciudad de Nueva York (DYCD, por sus siglas en inglés), el principal proveedor de fondos de los programas de alfabetización de adultos- involucró a los líderes de programas y otros interesados en un proceso para articular una comprensión compartida de lo que es un programa de alfabetización de adultos integral y de calidad basado en la comunidad y lo que costaba implementarlo. Este informe, que incluye un modelo de costes único en su género, es el resultado de este proceso.

El Literacy Assistance Center (LAC) es una organización sin fines de lucro dedicada a fortalecer y expandir el sistema de educación de adultos, y a promover la alfabetización de adultos como un valor central en nuestra sociedad y una base para la igualdad de oportunidades y la justicia social. Desde 1983, el LAC ha estado trabajando para desarrollar la capacidad y mejorar la calidad de la educación básica, la equivalencia en la escuela secundaria y programas que atienden a los adultos y jóvenes no escolarizados más desfavorecidos y económicamente marginados de Nueva York.