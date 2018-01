Aprendizaje para la vida: La oportunidad de la tecnología para transformar la educación de adultos

Learning For Life: The Opportunity For Technology To Transform Adult Education. New York, Tyton Partners, 2015.

Esta serie de publicaciones, Learning For Life: The Opportunity For Technology To Transform Adult Education, explora la preparación tecnológica, el acceso y el uso dentro de los diversos canales de entrega de la educación de adultos, así como las oportunidades de mercado, los procesos de toma de decisiones del programa y el ecosistema de proveedores de recursos educativos. La investigación y el análisis que se presentan en estas publicaciones ayudarán a los proveedores, inversionistas, profesionales de políticas e instituciones a explorar oportunidades en el mercado de la educación de adultos.

El número de adultos estadounidenses que carecen de competencias básicas en las áreas de alfabetización, aritmética y alfabetización digital es considerable -casi uno de cada seis adultos estadounidenses mantiene un bajo nivel de alfabetización, mientras que casi uno de cada tres posee escasas competencias digitales- y las consecuencias son debilitantes. La educación no sólo es fundamental para el bienestar individual y para poder aprovechar las oportunidades que nos ofrecen la sociedad del conocimiento, sino que el efecto de una gran población adulta poco calificada en la economía es considerable.

Durante la última década, las innovaciones en tecnología educativa han tenido un impacto en casi todos los entornos educativos preescolares, postsecundarios y corporativos y profesionales, mientras que en gran medida han pasado por alto el sector de la educación de adultos; esta es una oportunidad perdida para aplicar los esfuerzos empresariales del sector educativo a una comunidad de 36 millones de adultos poco calificados y necesitados. En el otoño de 2014, Tyton Partners, con el apoyo de la Joyce Foundation y la Comisión de Educación Básica de Adultos, llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre el papel y el potencial de las tecnologías de instrucción en el campo de la educación de adultos en los Estados Unidos. Tyton Partners llevó a cabo una encuesta nacional de más de 1,000 administradores y practicantes de programas de educación de adultos para determinar su interés, aptitud y uso actual de los recursos educativos basados en la tecnología.